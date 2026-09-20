کد خبر: ۳۳۸۴۰۳
تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۱
پیامبران برای تبیین احکام الهی با زبان قوم خود مبعوث میشوند(در پرتو وحی)
«(کافران چگونه است که مدعی میشوند زبان محمد(ص) را نمیفهمند، در حالی که او و کتابش به زبان ایشان نازل شده است) ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش، تا حقایق را به روشنی برای آنها آشکار سازد و تبیین نماید (پس اینها بهانههایی بیش نیست) خداست که هرکه را بخواهد گمراه میکند، و هرکس را بخواهد هدایت مینماید (با توجه به زمینههای درونی آنها، زیرا خداوند چنین خواسته که اطاعت از دستوراتش باعث هدایت گردد و عدم پیروی از پیامبران باعث انحراف و سرگردانی و گمراهی میشوند) و او (در انجام تصمیمش) شکستناپذیر و (در تعیین احکام و دستورات و هدایت بندگان یا گمراه ساختن ایشان) حکیم است (و مطابق حقیقت و مصلحت بندگان عمل میکند).»
ابراهیم-4