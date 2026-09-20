رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی در شرایط کنونی گفت: دولت با وجود فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و هزینه‌های ناشی از جنگ، روند خدمت‌رسانی و اجرای پروژه‌های کلان کشور را متوقف نکرده و یقین داریم با مشارکت، همدلی و هم‌افزایی همه ظرفیت‌های کشور می‌توان بر مشکلات غلبه کرد.

نشست هم‌اندیشی «ظرفیت‌سازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی برای خنثی‌سازی راهبرد دشمن در جنگ ترکیبی علیه کشور» روز یکشنبه(29شهریورماه) با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، جمعی از فعالان سیاسی، مدیران اجرائی و مسئولان حوزه‌های دینی و فرهنگی برگزار شد.

در این نشست، محسن رضایی، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، مهرداد بذرپاش، صادق محصولی و حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی، ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره مهم‌ترین مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی، تقویت انسجام اجتماعی و بهره‌گیری از توانمندی‌های خارج از ساختار دولت و نیروهای مسلح برای مواجهه مؤثر با ابعاد مختلف جنگ ترکیبی تأکید کردند.

رئیس‌جمهور نیز پس از استماع دیدگاه‌ها، ضمن تشریح اقدامات دولت در شرایط دشوار کنونی، بر الزامات حفظ وحدت، ارتقای تاب‌آوری ملی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی برای خنثی‌سازی راهبردهای دشمن تأکید کرد.

پزشکیان در ابتدای سخنان خود با مروری بر شرایط کشور در دوران جنگ و برنامه‌های دشمن اظهار داشت: آنچه در شرایط حساس کنونی حائز اهمیت است، تداوم فعالیت‌های اجرائی و جلوگیری از توقف روند توسعه کشور است.

رئیس‌جمهور با اشاره به استمرار اجرای پروژه‌های کلان ملی گفت: در حساس‌ترین شرایط، روند اجرای پروژه‌های بزرگ کشور متوقف نشد. کاهش ۵ درصدی مصرف برق، افزایش مستمر تولید برق و توقف روند افزایشی مصرف بنزین، بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم، از جمله اقداماتی است که با برنامه‌ریزی دولت صورت گرفته است.

پزشکیان به تلاش دولت برای مدیریت آثار فشارهای اقتصادی اشاره کرد و افزود: دیپلماسی فعال، پیگیری پروژه‌های کریدوری، باز نگه داشتن مسیرهای مبادلاتی، تأمین کمبودهای دارویی و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از توقف فعالیت صنایع در شرایط ناترازی انرژی، از جمله دستاوردهای مهم دولت است.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت همه جریان‌ها گفت: ارائه پیشنهاد و انتقاد درباره عملکرد دولت در تئوری ساده است، اما در میدان عمل با پیچیدگی همراه است. دعوت از همه برای مشارکت یک باور جدی در دولت است که باید به عمل، اجرا و پاسخگویی منتهی شود.

پزشکیان افزود: دولت با وجود بدهی‌های به‌جامانده، محدودیت‌های صادرات نفت و هزینه‌های ناشی از جنگ، ضمن پرداخت تعهدات، روند توسعه کشور را متوقف نکرده است.

رئیس‌جمهور معیشت مردم را از اولویت‌های اصلی دانست و گفت: رفع بیکاری و مشکلات معیشتی از اولویت‌های جدی است و قابل قبول نیست فردی در کشور با مشکل معیشتی مواجه باشد. در همین راستا جلسات مستمری برای تقویت حمایت‌های معیشتی از جمله افزایش اعتبار کالابرگ در حال برگزاری است.

حفظ عزت و احترام مردم در مراجعه به دستگاه‌های اجرائی الزامی است

همچنین پزشکیان روز یکشنبه (29 شهریورماه) در آیین نخستین جشنواره سالانه ارزیابی و پایش عملکرد معاونت امور مجلس، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی، از اقدامات انجام‌شده در ارتقای سطح خدمت‌رسانی قدردانی کرد و گفت: معاونین امور مجلس می‌توانند در آگاهی‌بخشی به افکار عمومی نقش فعال ایفا کنند. حرف حق را بیان کنید، دوستی و برادری را گسترش دهید و ارتباط با جامعه را به عنوان یک ضرورت دنبال کنید.

رئیس‌جمهور حفظ عزت و احترام مراجعه‌کنندگان را الزامی دانست و تصریح کرد: اگر انجام کاری از نظر قانونی امکان‌پذیر نبود، باید با احترام برخورد شود و لحن ما نباید همراه با طعنه و کنایه باشد.

پزشکیان همچنین بر همکاری کامل با نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس در مسیر تحقیق و تفحص تأکید کرد و افزود: تقویت وحدت و انسجام از راه خدمت به مردم می‌گذرد. باید از بیان حرف‌های فرعی دور شویم و آن‌ها را جایگزین مسائل اصولی نکنیم. یکی از دلایل نارضایتی مردم بی‌توجهی به آن‌هاست و اگر برای برون‌رفت از مشکلات راه‌حل داشته باشیم، بستر نارضایتی ایجاد نخواهد شد.

وی با تأکید بر پرهیز از وعده‌های غیرقابل اجرا یادآور شد: دادن وعده‌هایی که توان عمل به آن‌ها را نداریم بزرگ‌ترین گناه است. ضرورت دارد نظام بودجه‌ریزی متناسب با منابع و مصارف باشد و ایجاد توقع بدون پشتوانه مالی نادرست است.

پزشکیان با اشاره به مسئولیت حاکمان بر اساس آموزه‌های دینی گفت: نباید بی‌تفاوت از کنار آسیب‌های اجتماعی و افراد ضعیف بگذریم. همچنین پرهیز از اختلافات سلیقه‌ای و حزبی پیش‌نیاز خدمت است، چرا که ریشه بسیاری از مشکلات در منّیت نهفته است.

رئیس‌جمهور درباره سیاست خارجی و منطقه‌ای تصریح کرد: ما خواهان جنگ و درگیری نیستیم، اما در برابر زور و قلدری کوتاه نخواهیم آمد. بر مبنای آموزه‌های دینی از صلحی که منجر به امنیت شود استقبال می‌کنیم، اما از مکر دشمن نیز غافل نمی‌شویم و بر سر پیمان‌های خود مردانه می‌ایستیم.

پزشکیان با تاکید بر لزوم اصلاح الگوی مصرف انرژی افزود: دستگاه‌های اجرائی باید مصرف را به گونه‌ای مدیریت کنند که مجبور به قطع برق یا گاز صنایع نباشیم. برای ایجاد تغییر رفتار، خود پیشتاز شده‌ام و دستور داده‌ام انرژی سرمایشی، گرمایشی و برق اتاق‌های بلااستفاده در محل کارم قطع شود.

رئیس‌جمهور در ادامه تشریح الزامات مدیریت اجرائی کشور در این آیین، با بازخوانی محورهای اساسی هم‌افزایی میان‌دستگاهی تأکید کرد: تنها راهی که مملکت ما را می‌تواند نجات بدهد وحدت و انسجام است.

وی با اشاره مجدد به مسئولیت خطیر معاونان پارلمانی در آگاهی‌بخشی، بر حاکمیت شفافیت، برخورد کریمانه با مردم و سعه‌صدر در مواجهه با ابزارهای نظارتی مجلس تأکید کرد و ارتقای خدمت‌رسانی واقعی را مرز میان نارضایتی و جلب اعتماد عمومی دانست.

پزشکیان با هشدار درباره تبعات ناگوار دادن وعده‌های بدون پشتوانه مالی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی را از الزامات بنیادی حکمرانی برشمرد و یادآور شد که تمرکز بر اصول قرآنی و حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر، شاکله اصلی تعهد دولت در شرایط ویژه کنونی است.

بسیج مردم آرامش اجتماعی ایجاد می‌کند

علاوه ‌بر این، رئیس‌جمهور روز یکشنبه (29 شهریورماه) در نشست اعضای هیئت اندیشه‌ورز بسیج جامعه پزشکی کشور با تأکید بر لزوم تبدیل این همایش به فرآیندی مداوم در سطوح ملی و استانی گفت: بسیج مردم آرامش اجتماعی ایجاد می‌کند و می‌توان با تکیه بر اعتبار پزشکان و ظرفیت مساجد، به چالش‌های جامعه پاسخ داد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تنش از طریق مسائل اجتماعی و اقتصادی، توجه به عواملی نظیر فقر، بیکاری، اعتیاد، سالمندی و زنان سرپرست خانواده را اولویت سلامت دانست.

پزشکیان خواستار احصای نقشه راهبردی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بهره‌گیری از مساجد به عنوان پایگاه اجرائی شد و تصریح کرد صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، مصداق مقاومت اقتصادی است.

وی در پایان، توسعه ارتباطات میان بسیج پزشکی، مردم و دانشگاه‌ها را ضروری خواند و بر ارائه آموزش‌های اجتماعی از مدارس و ایجاد بسیج عمومی متخصصان برای اثرگذاری پایدار تاکید کرد.