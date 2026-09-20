امیر سیاری: ما مرد میدان بودهایم، هستیم و خواهیم ماند
معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: وقتی اقتدار، توانمندی، انگیزه و روحیه جوانان را مشاهده میکنیم، مشخص است که ما مرد میدان هستیم؛ در میدان بودهایم، هستیم و خواهیم ماند و در برابر هر دشمنی ایستادگی خواهیم کرد.
امیر دریادار حبیبالله سیاری، معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه مراسم اختتامیه یازدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک ارتش درباره ارزیابی خود از سطح آمادگی جوانانی که این دوره آموزشی را پشت سر گذاشته و به نیروهای چهارگانه ارتش ملحق خواهند شد، اظهار کرد: آنچه امروز در این میدان مشاهده کردیم، نشاندهنده آمادگی بالای این نیروها و اثربخشی آموزش و تربیت نظامی در مراکز آموزشی ارتش است.
وی افزود: آنچه امروز از توانایی جسمانی این جوانان مشاهده کردیم و اجرای برخی عملیاتهای رزمی توسط منتخبین آنها نشان داد که از چالاکی، چابکی و ورزیدگی جسمی مناسبی برخوردار هستند. معاون هماهنگکننده ارتش با اشاره به نظم و انضباط حاکم بر اجرای مراسم گفت: این میزان از نظم و ترتیب بهسادگی به دست نمیآید. یک جوان که در ابتدای دوره با اصول نظامی آشنایی چندانی ندارد، پس از طی یک دوره هشتهفتهای آموزشی، به این سطح از نظم و انضباط میرسد و میتواند چنین مراسمی را اجرا و چنین رژهای را برگزار کند که این موضوع نشاندهنده اثربخشی آموزش و تربیت انجامشده در مراکز آموزشی است.
امیر سیاری ضمن تبریک به این جوانان، برای آنان آرزوی موفقیت کرد و ادامه داد: نکته دیگری که از چنین میدانهایی میتوان دریافت، این است که تا زمانی که جوانان ما سینه سپر کرده و با انگیزه اعلام میکنند که برای دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و نظام جمهوری اسلامی ایران در صحنه هستند، دشمن باید بداند که جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از این نیروی جوان و آمادگی فکری و جسمی، آموزش و مهارتهای ایجادشده در آنان، توان مقابله با هرگونه تهدیدی را در زمین، هوا و دریا دارد. به گزارش مهر، وی خاطرنشان کرد: ما این توانمندی را در دفاع مقدس و همچنین در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان نشان دادهایم. امروز نیز برخی تصور میکنند که توان نظامی ما آسیب دیده است، اما آنچه در چنین میدانهایی مشاهده میشود، نشان میدهد که نیروهای مسلح همچنان در میدان حضور دارند و حتی ورزیدهتر، قویتر و باانگیزهتر از گذشته آماده انجام مأموریت هستند. معاون هماهنگکننده ارتش با اشاره به تجربیات بهدستآمده از رویاروییهای اخیر گفت: ما دشمن را بهخوبی شناختهایم و به ترفندها و حیلهگریهای آن پی بردهایم. دشمن نمیخواهد جمهوری اسلامی ایران کشوری پیشرفته باشد و همواره تلاش میکند مانع پیشرفت کشور شود و نمیخواهد ایران در منطقه و نظام بینالملل جایگاه داشته باشد.
امیر سیاری تصریح کرد: به لطف خدا، به برکت انقلاب اسلامی و مجاهدتهایی که طی سالیان گذشته انجام شده است، امروز جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بالایی برخوردار است و دشمن نمیتواند این واقعیت را ببیند و تلاش میکند این توانمندیها را خنثی کند.
وی ادامه داد: وقتی در چنین میدانهایی اقتدار، توانمندی، انگیزه و روحیه جوانان را مشاهده میکنیم، مشخص است که ما مرد میدان هستیم؛ در میدان بودهایم، هستیم و خواهیم ماند و در برابر هر دشمنی ایستادگی خواهیم کرد.
معاون هماهنگکننده ارتش با اشاره به آمادگی نیروهای جوان ارتش خطاب به دشمن گفت: دشمن بداند اگر بخواهد حرکتی انجام دهد و رودرروی رزمندگان قرار گیرد، با جوانانی مواجه خواهد شد که از انگیزه، روحیه، ایمان و صلابت برخوردارند و مقابله با چنین نیروهایی برای دشمن امکانپذیر نخواهد بود.
امیر سیاری تأکید کرد: از سال ۱۳۵۷ تاکنون مراحل مختلف این رویاروییها را دیدهایم و تجربه کردهایم و واقعیت این است که دشمن نتوانسته در برابر این ملت و نیروهای مسلح آن ایستادگی کند.