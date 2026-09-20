کشورهای منطقه اگر با آمریکا همراهی کنند هدف قرار میگیرند
سرویس سیاسی ـ
قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) تأکید کرد: اخطار میدهیم چنانچه کشورهای منطقه با تداوم سیاست دوگانه در قبال جمهوری اسلامی ایران، با تجاوز شیطان بزرگ به ایرانِ اسلامی و مقتدر همسو شوند، همگی در این شرارت شریک تلقی شده و دیگر نمیتوانند از نیروهای مسلح قدرتمند ایران انتظار خویشتنداری یا نجابت را داشته باشند.
قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) طی هشداری به آمریکا و کشورهای منطقه اعلام کرد: براساس اطلاعات دریافتی، آمریکای جنایتکار در پی پوشش شکستها و دستیابی به دستاوردهای کاذب در جنگی که با اتکا به دروغ و صحنهسازی صهیونیستها آغاز و با فریب و حیله استمرار یافته است، بار دیگر تصمیم گرفته است با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه، در نشست مشترکی در یکی از کشورهای اروپایی، اقداماتی علیه ایران اسلامی را از سر بگیرد.
این اطلاعیه تاکید کرده است: هشدار میدهیم چنانچه آمریکا علیه ایران اسلامی خطایی مرتکب شود، تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه، بدون هیچگونه محدودیت و ملاحظهای، هدف حملات مستمر، مؤثر و دردناک قرار خواهد گرفت. به گزارش فارس، این اطلاعیه در پایان تصریح کرده است که اخطار میدهیم چنانچه کشورهای منطقه با تداوم سیاست دوگانه در قبال جمهوری اسلامی ایران، با تجاوز شیطان بزرگ به ایرانِ اسلامی و مقتدر همسو شوند، همگی در این شرارت شریک تلقی شده و دیگر نمیتوانند از نیروهای مسلح قدرتمند ایران انتظار خویشتنداری یا نجابت را داشته باشند.
منظور قرارگاه خاتم
از جلسه شیطانی آمریکا
با برخی کشورهای منطقه چیست؟
بررسیها نشان میدهد که به احتمال بسیار، منظور بیانیه قرارگاه خاتمالانبیا(ص) نشست محرمانه فرماندهان نظامی آمریکا، رژیم صهیونیستی و چند کشور عربی در آلمان است که نخستینبار
در 15 سپتامبر 2026 افشا شد، اما تاریخ این نشست، حدوداً یکهفته قبل از افشای آن بوده است.
به گزارش تسنیم، گفته میشود این نشست در یک اقامتگاه یا منطقه اسکی دورافتاده در آلمان برگزار شده است، همچنین بر اساس اطلاعات برخی منابع، برد کوپر، فرمانده نیروهای تروریستی سنتکام و فرماندهان نظامی از رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در این نشست حضور داشتهاند. اگرچه کشورهای عربی یا حاشیه خلیجفارس این موضوع را تاکنون نه تأیید و نه رد کردهاند.
همچنین گزارش شده است که در این نشست شیطانی، گفتوگوهایی میان رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی درباره پشتیبانی اطلاعاتی و نظارتی رژیم در برابر انصارالله یمن شکل گرفته است.