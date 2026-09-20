آره که داشتم!(گفت و شنود)

گفت: ترامپ گفته است؛ جنگ ما با ایران بدون دستاورد هم نبوده

است!

گفتم: ولی همه صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته جهان تأکید می‌کنند که ترامپ در این جنگ با شکست مفتضحانه‌ای روبه‌رو شده است و آمریکا را روی قوس نزول قرار داده است.

گفت: قرار بود نظام ایران را براندازی کند، ولی ایران به چهارمین قدرت جهانی تبدیل شده است. آمده بود مردم را علیه جمهوری اسلامی بشوراند، ولی با تجمعات بی‌نظیر مردم در حمایت از ایران روبه‌رو شده است. می‌خواست مانند ونزوئلا منابع ایران را غارت کند، هزینه چند صد میلیارد دلاری روی دست آمریکا گذاشته است. می‌خواست قدرتمندترین رئیس‌جمهور آمریکا باشد، به منفورترین تبدیل شده است. شعار می‌داد که «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم - Make America Great Again»،

ولی آمریکا را به ضعیف‌ترین دوران تاریخ خود رسانده است

و....

گفتم: یارو برای تجارت به سفر رفته بود. بعد از چند ماه که برگشت، پرسیدند؛ درآمدی هم داشتی؟ گفت؛ آره که داشتم! پرسیدند؛ درآمدت چی بود؟ گفت؛ پدرم!...پدرم درآمد!