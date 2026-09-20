کیهان و خوانندگان
*دلاورمردان یمنی با تسلط بر مناطق آزادشده، رگ حیاتی استکبار را در زیر اهرم فشار خود قرار دادند. چرا که پیامد راهبردی این پیروزی عظیم، بیش از ریاض، تلآویو، واشنگتن و لندن را به وحشت انداخته است! درود خداوند بر مجاهدان مقاومت یمن قهرمان.
طیبی
*یکی از مهمترین پیامهای عملیاتهای اخیر رزمندگان مقاومت یمن برای عربستان آن است که پول، سلاح و پشتیبانی خارجی، جایگزین قدرت نگهداشتن میدان نمیشود! که امیدواریم آلسعود این پیام را درست درک کند.
کرمعلی
*به آل سعود عرض میکنم حرمت مکه وقتی شکسته شد که پرده کعبه زیر پای اپستینیها پهن شد؛ نه وقتی دو تا موشک از آسمانش رد شد!
فرخی
*به غربگرایان باید گفت، آمریکا با شما معامله میکند، اما در این معامله ثروت ملی، استقلال، آزادی، عزت و آبروی شما را، همه را با هم میخواهد! حتی اگر در ارتباطات مخفیانه هم برای کاخ سیاه خودشیرینی کرده باشید!
ورمقانی
*اهمیت رویداد شناسایی و در اختیار گرفتن یک سامانه زیرسطحی بدونسرنشین آمریکایی در ورودی تنگه هرمز، توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران، بیش از آنکه به ویژگیهای فنی یک وسیله نظامی محدود شود، به سطح اشراف اطلاعاتی و توان عملیاتی نیروی دریایی سپاه بازمیگردد. چرا که شناسایی و کنترل چنین سامانهای نیازمند برخورداری از شبکههای پایش دریایی، توان تحلیل اطلاعات، شناخت محیط عملیاتی و هماهنگی میان بخشهای مختلف نظامی است.
تیمورلوئی
*ناترازی انرژی یک مسئله چندبعدی است که حل آن به تصمیمهای مقطعی محدود نمیشود. ترکیب سرمایهگذاری، اصلاح مصرف، توسعه فناوری، کاهش موانع اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای موجود کشور میتواند مسیر حرکت از مدیریت بحران به سمت ایجاد یک نظام انرژی پایدار را هموار کند.
خسروشاهی
*اگر شورای عالی فضای مجازی قرار است مرجع کانونی حکمرانی در این فضا باشد، باید بهصورت منظم و مسئلهمحور فعالیت کند و مسائل مهم و فوری فضای مجازی را در زمان مناسب تعیین تکلیف کند. این شورای نیز با همین منطق شکل گرفت تا در یک حوزه فرابخشی، نقش نقطه کانونی سیاستگذاری و هماهنگی را ایفا کند.
طالبیان
*«اسرائیل کار کثیف را برای همه ما انجام میدهد»، این جمله فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در سال گذشته شاید یکی از صریحترین نشانههای نگاه امنیتی برلین به جنگ علیه ایران بود. نگاهی که در آن، تلآویو در جایگاه مجری و اروپا در جایگاه ناظر و حامی قرار میگرفت. اما اکنون، با گذشت زمان و نمایانتر شدن تبعات اقتصادی جنگ، اقتصاد آلمان به یکی از قربانیان مستقیم بیثباتی ناشی از جنگ تبدیل شده است. از قدیم گفتهاند چاهکن همیشه ته چاه است.
گنجی
*آمریکاییها از هر دو سلاح نظامی و اقتصادی علیه ایران استفاده کردند و نتیجه نگرفتند. تجاوزات نظامی دشمن به تقویت روحیه میهنپرستی در ایران انجامید. فشار اقتصادی نیز نتوانست تهران را به عقبنشینی وادار کند. اما آمریکا این شجاعت را ندارد که اعتراف به شکست در مقابل ایران بکند.
بیکپور
*نشست سازمان همکاری شانگهای در هند و صدور بیانیه آن نشان داد ائتلاف ضدچینی آمریکا در حال ترکبرداشتن است. مشاهده کردیم که هند در این بیانیه در کنار روسیه و چین قرار گرفت و تحریمهای غرب علیه ایران را محکوم کرد.
صیادی
*خدا را شکر در این مدت به امکانات و سامانههایی دست پیدا کردهایم که میتواند امکان مورد اصابت قرار دادن رزمناوهای آمریکایی را برای ما فراهم کند. معنای آن این است که اگر آمریکاییها دست از محاصره دریایی برندارند، بالاخره ما با اقدام نظامی این ماجرا را خاتمه خواهیم داد.
مطیعی
*روزنامه صهیونیستی هاآرتص در تحلیل رویداد جشنواره «امارات، فلسطین را دوست دارد» که در دبی با حضور بیش از ۵۰ هزار نفر از ملیتهای مختلف برگزار شد، اعتراف کرد ملتهای منطقه فلسطین را فراموش نکردهاند و ادعای بنیامین نتانیاهو مبنی بر اینکه جهان عرب فلسطینیان را فراموش کرده، اشتباه و دروغ است.
آقامیری
*با توجه به وتوی قطعنامه ضدایرانی توسط چین و روسیه، جریان ورشکسته اصلاحات، با موجسواری اظهار میدارند پس شعار محوری نه شرقی و نه غربی چه میشود؟ که باید گفت منظور از شعار محوری نه شرقی و نه غربی این نیست که مطلقاً، نه با شرق و نه با غرب، رابطه برقرار نخواهیم کرد. بلکه منظور این است که با هر جریان متفرعن که بخواهد زورگویی کند رابطه نخواهیم داشت.
بهیاری
*همزمان با کاهش استفاده از کارت اضطراری جایگاههای سوخت، شاهد کاهش ۱۵ درصد در مصرف بنزین و افزایش ۳۰ درصد CNG بودیم. این تجربه نشان داد هدایت خودروها به سمت CNG بدون تحمیل هزینه سنگین به خانوارها امکانپذیر است.
فلاحی
*حفظ سهمیههای نرخ اول و دوم و تعیین نرخ سوم دههزار تومانی برای مصرف مازاد، مدیریت مصرف را بدون ایجاد شوک و فشار مستقیم بر اکثریت مردم دنبال میکند. به همین خاطر باید گفت دولت از میان سناریوهای مختلف مطرحشده، متعادلترین و کمهزینهترین مسیر را انتخاب کرد. این رویکرد شایسته تقدیر است.
فهیم
*معاون رئیسجمهور در امور زنان گفته؛ حجاب یک موضوع فرهنگی است و یک موضوع فرهنگی با باتوم درست نمیشود. خانم معاون! با این اظهارات خلاف واقع، تیشه به ریشه احکام الهی نزنید. بیحیایی برخی بانوان در جامعه، نتیجه همین اظهارات است. چرا خوراک برای دشمن فراهم میکنید؟ براساس قانون اساسی وظیفه دولت، حفظ و حراست از احکام اسلام است و حجاب از احکام قطعی قرآن است که رئیسجمهور محترم قسم خورده پاسدار آن باشد.
نیکنام
*یک از حرفهایترین و جذابترین برنامههای این شبهای رسانه ملی، برنامه سرآشپز است، که با ذکر کلام ماندگار امام شهیدمان به اتمام رسید. آنجا که
حاج رضا به نقل از آقا جانمان از فتح قلهها با تلاش و کوشش یاد کرد. و از مجاهدت برای بالا بردن پرچم ایران در عالیترین سطح جهانی سخن گفت. از حاج رضا برکتی تشکر میکنم.
نجاتبخش
*در حالی که دشمن در یک جنگ ترکیبی، با صرف هزینههای هنگفت؛ همزمان با حمله به زیرساختهای اقتصادی و نظامی، سلامت اجتماعی را نیز هدف گرفته است، متأسفانه از نظر برخی مسئولان، مقابله با توطئه هدفمند دشمن برای گسترش برهنگی و اباحهگری و ورود مسئولانه برای محافظت و نجات جوانان و نوجوانان، زنان و دختران و خانوادهها در برابر بمباران حملات فرهنگی و ضرورت راهاندازی پدافند فرهنگی در برابر موج گسترده حملات دشمن را از بین رفتن انسجام اجتماعی تلقی میکنند؟!
نیازی
* بیحجابی در جامعه ایران، از حدِ هنجارشکنیِ ساده فراتر رفته و حتی در مواردی تا مرز عریانی پیشروی کرده است. با وجود شرایط خاص امنیتی و ملاحظات مرتبط با جنگ، سکوت یا انفعال در برابر این پدیده، بهویژه از سوی بدنه دولت و حاکمیت، غیرقابلتوجیه است. چراکه این انفعال، خود به نوعی مشوقِ این روند است.
دیدار
*درست است که بسیاری از زنان و دختران بیاطلاع و فریبخوردهای که به دام بیحجابی افتادهاند نمیدانند پشت پرده ترویج بیحجابی و برهنگی کدام دستهای عنود و خبیثی پنهانند؛ ولی آیا برخی از چهرههای سیاسی، مدیران و مسئولان دولتی و... نیز نمیدانند؟!
براتی
*نتایج یک نظرسنجی انجامگرفته توسط یوگاو اکونومیست نشان میدهد
۵۳ درصد رأیدهندگان آمریکایی ترامپ احمق را رئیسجمهوری فاسد میدانند و ۵۱ درصد هم از واژه خطرناک برای توصیف او استفاده کردند! یعنی هنوز برای نیمی از آمریکا فاسد بودن این کودن محرز نشده است؟
مردیها
* مدتهاست که تعداد زیادی از سگهای بلاصاحب در منطقه یک تهران و حوالی دارآباد، خیابان سبکرو و رجبی مشغول پرسهزنی هستند و مایه سلب آسایش شهروندان این منطقه شدهاند. متأسفانه تلاش شهرداری تهران در جمعآوری این سگها به نتیجه نرسیده و تعداد آنها همچنان رو به افزایش است. اگرچه غذارسانی برخی شهروندان به این سگها نیز در این معضل محیطزیستی نقش داشته است. از مسئولان محترم محیط زیست و مدیریت شهری تهران خواهشمندیم نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام نمایند.
جمعی از اهالی ناحیه ۵ منطقه ۱ شهرداری تهران