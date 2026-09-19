دکترین هستهای خود را تغییر ندادهایم اما نمیدانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ایران همچنان به فتوای رهبر شهید درباره حرمت سلاح هستهای پایبند است، تأکید کرد: ما دکترین هستهای خود را تغییر ندادهایم، اما نمیدانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شامگاه شنبه تأکید کرد که ارزیابیها و محاسبات دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا درباره ایران اشتباه بوده است.
سرلشکر رضایی در گفتوگو با شبکه خبری الجزیره گفت: به نفع واشنگتن است که شروط ما را برای پایان جنگ بپذیرد. تهدیدهای ترامپ به هیچ نتیجهای نخواهد رسید.
وی با بیان اینکه ایران برای یک جنگ سرنوشتساز آماده است، ادامه داد: ما از نقاط ضعف ارتش آمریکا اطلاع داریم و بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با حملات هوائی آن آماده هستیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با تأکید بر اینکه ایران پس از خروج آمریکا از یادداشت تفاهم، استراتژی خود را در قبال این کشور تغییر داد، تأکید کرد: اگر مورد حمله قرار بگیریم، پایگاهها و منافع آمریکا را در منطقه هدف قرار خواهیم داد. به گزارش فارس، سرلشكر رضایی با اشاره به اینکه ایران به تازگی یک موشک ضدکشتی را در نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی آزمایش کرده، درباره آخرین وضعیت دیپلماسی گفت: رایزنیها با میانجیهای قطری و پاکستانی ادامه دارد و شروط خود را برای مذاکره به آنها ابلاغ کردهایم.
وی با بیان اینکه قطر شروط ایران برای پایان جنگ را به آمریکا منتقل کرده، ادامه داد: ما منتظر پاسخ ترامپ به این شروط هستیم. پایان بخشیدن به جنگ در همه جبههها، آزادسازی داراییهای بلوکه شده ما و پایان محاصره دریایی.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: اقدامات آمریکا و اسرائیل به ما این اجازه را میدهد که از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای خارج شویم. ما در این زمینه هنوز تصمیمی نگرفتهایم، ولی این موضوع به رفتار آمریکا بستگی دارد. سرلشکر رضایی با بیان اینکه ایران همچنان به فتوای رهبر شهید درباره حرمت سلاح هستهای پایبند است، تأکید کرد: ما دکترین هستهای خود را تغییر ندادهایم، اما نمیدانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.