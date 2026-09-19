سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در منزل شهید دریاسالار علی شمخانی، لوح سپاس رئیس‌جمهوری را به همسر شهید اهدا کرد.

سردار مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در منزل دریاسالار علی شمخانی دبیر شهید شورای دفاع، با خانواده وی دیدار و گفت‌وگو کرد. سردار ابن‌الرضا در این دیدار، شجاعت، خلاقیت، ابتکار و سرباز ولایت بودن را از ویژگی‌های شهید شمخانی دانست و گفت: تفکر راهبردی این شهید در حوزه نظامی و نگاه بلندمدت او به آینده، در تقویت بنیه دفاعی کشور نقش محوری داشته است.

به گزارش ایسنا، سرپرست وزارت دفاع به نقش شهید شمخانی در پیروزی انقلاب، دوران جنگ تحمیلی، پیشرفت صنعت دفاعی و اتخاذ تصمیمات راهبردی در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و با اشاره به تفکر راهبردی وی، اظهار کرد: این مسیر پس از آن نیز در شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع تداوم یافت و امروز ثمرات و دستاوردهای حاصل از مجاهدت‌های این شهید در تقویت توان دفاعی کشور در برابر دشمنان، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، به‌وضوح قابل مشاهده است.

در این دیدار که حجت‌الاسلام آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سردار رضا طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز حضور داشتند، لوح سپاس مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، از سوی سرپرست وزارت دفاع به همسر شهید شمخانی اهدا شد.