فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۳۸۶
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
از سوی وزیر دفاع انجام شد

اهدای لوح سپاس رئیس‌جمهوری به همسر شهید شمخانی

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در منزل شهید دریاسالار علی شمخانی، لوح سپاس رئیس‌جمهوری را به همسر شهید اهدا کرد.
سردار مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در منزل دریاسالار علی شمخانی دبیر شهید شورای دفاع، با خانواده وی دیدار و گفت‌وگو کرد. سردار ابن‌الرضا در این دیدار، شجاعت، خلاقیت، ابتکار و سرباز ولایت بودن را از ویژگی‌های شهید شمخانی دانست و گفت: تفکر راهبردی این شهید در حوزه نظامی و نگاه بلندمدت او به آینده، در تقویت بنیه دفاعی کشور نقش محوری داشته است.
به گزارش ایسنا، سرپرست وزارت دفاع به نقش شهید شمخانی در پیروزی انقلاب، دوران جنگ تحمیلی، پیشرفت صنعت دفاعی و اتخاذ تصمیمات راهبردی در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و با اشاره به تفکر راهبردی وی، اظهار کرد: این مسیر پس از آن نیز در شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع تداوم یافت و امروز ثمرات و دستاوردهای حاصل از مجاهدت‌های این شهید در تقویت توان دفاعی کشور در برابر دشمنان، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، به‌وضوح قابل مشاهده است.
در این دیدار که حجت‌الاسلام آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سردار رضا طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز حضور داشتند، لوح سپاس مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، از سوی سرپرست وزارت دفاع به همسر شهید شمخانی اهدا شد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

یک قاب عکس از رودریگز(یادداشت روز)

هیچی دیگه!(گفت و شنود)

بازی تکراری حجاب در پازل اسرائیلی

رزمایش ۳۱۳ هزار جان‌فدا در تهران به یاد ۳۱۳ یار امام زمان(عج)

ایران فقط تلافی نمی‌کند ابتکار عمل را به دست گرفته است

«قهرمان یعنی این!»

توهمات ترامپ با توافقات ایران، چین و روسیه فرو ریخت

افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت آمریکا و اروپا را به هم ریخت

امید دشمن به آندلس‌سازی ایران است از نقشه دشمن غفلت نشود

دروغِ سیلو؛ مقدمه‌ای بر تسخیرِ حافظه و توجیهِ جنگ‌هایِ پیش‌دستانه