کد خبر: ۳۳۸۳۸۵
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۶
اگر تسلیم بشویم...(درمکتب امام)
اگر الان هم تسلیم هر کدام از قدرتها بشویم، هرچه بخواهیم به ما میدهند. الان هم اگر شما، دولتتان، ملتتان تسلیم بشوید به آمریکا، سرشار همه چیز به شما میدهند. اما چی؟ همان چیزی را میدهند که به حیواناتشان میدهند، همان چیزی را میدهند که به اسبهایشان میدهند، همان چیزی را میدهند که به نوکرهایشان میدهند. اما اگر ما بایستیم و بگوییم نه، ما نه شرقی هستیم و نه غربی؛ نه این را میخواهیم، نه آن را میخواهیم و با هیچکس هم دعوا نداریم، هرکس با [ما] مصالحه دارد و حاضر است که ما با استقلال خودمان زندگی کنیم، ما با او هم روابط داریم و هرکس این معنا را ندارد، ما نمیخواهیم روابط داشته باشیم.
صحیفه امام؛ ج۱۷؛ ص۱۲۵ | جماران؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۱