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کد خبر: ۳۳۸۳۸۳
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۶
سرویس کیهان » اخبار
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خطاب به ژنرال آمریکایی

قالیباف: با کابوس واقعی خود کنار بیایید

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در پاسخ به رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نوشت: آنچه روزی برایتان کابوسی وحشتناک بود امروز به یک واقعیت تبدیل شده است. با آن کنار بیایید.
محمد باقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پاسخ به «ژنرال کین»، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: دورانی که در آن F35 ‌ها و F15 ‌های شما شکار می‌شوند و شما مجبورید گزارش دهید که فقط آسیب دیده‌اند، همین حالا هم آغاز شده است. چیزی که زمانی صرفاً یک کابوس وحشتناک بود، اکنون به واقعیت روزمره تبدیل شده است. با آن کنار بیایید.
گفتنی است رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا پیش از این در کنفرانس نیروی هوا و فضا و سایبری ارتش آمریکا گفته بود: از این به بعد باید این فرض را مبنا قرار دهیم که یگان‌ها و آرایش‌های نظامی ما توسط سامانه‌های خودمختار شکار خواهند شد، در سراسر طیف فرکانسی با اخلال مواجه خواهند شد و به‌صورت لحظه‌ای ردیابی خواهند شد. 

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