کد خبر: ۳۳۸۳۷۷
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
سبیل برجام!(گفت و شنود)
گفت: روزنامه سازندگی با تیتر درشت در صفحه اول نوشته است «برجام هنوز کار میکند»!
گفتم: مگه این سند فاجعهبار و خسارت محض هنوز نمرده است؟!
گفت: آقایان میگفتند «فتحالفتوح» است! میگفتند همه تحریمها بالمره لغو میشود! ادعا میکردند که مکانیسم ماشه در آن نیست! ادعا میکردند که تمام روابط بانکی به حالت عادی برگشته است! ادعا میکردند که تمام قدرتهای بزرگ در مقابل ایران تسلیم شدهاند! و....
گفتم: ولی سراسر برجام به وضوح نشان میدهد که دهها امتیاز نقد داده بودیم و در مقابل چندتا وعده نسیه گرفته بودیم. تا آنجا که رئیس وقت بانک مرکزی اعتراف کرد که دستاورد برجام تقریباً هیچ بوده است و آقای ظریف گفت؛ دولت انگلیس حتی حاضر نیست یک حساب بانکی برای ما باز کند و... اساس برجام برای لغو تحریمها بود ولی نه فقط تحریمها لغو نشد بلکه بیش از دو برابر هم شد.
گفت: آقایان روحانی و ظریف بعد از اینکه دیدند، چه فاجعهای به بار آوردهاند و چه خسارت کلانی به نظام و منافع ملی زدهاند، گفتند؛ در عوض بین آمریکا و اروپا اختلاف افکندیم(!)
گفتم: یارو رفته بود خواستگاری. پرسیدند؛ تحصیلات آقای داماد چقدر است؟ گفتند؛ بیسواد است! پرسیدند؛ شغلش چیست؟ گفتند؛ بیکار است! پرسیدند؛ چه هنری دارد؟ در این هنگام داماد دست به سبیلش کشید و گفت؛ سبیل از این پُر پشتتر دیدهاید؟!