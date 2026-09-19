کیهان و خوانندگان
*با پیروزیهای غرورآفرین انصارالله در ساحل غربی یمن، تسلط یمنیها بر تنگه بابالمندب بهگونهای شده که میتوانند بدون نیاز به رادارهای پیشرفته، کشتیها را با چشمان خود ببینند و با موشکهای ضدتانک ساده شلیک کنند. این یعنی حتی یک شلیک ساده میتواند به یک کشتی تجاری اصابت کند و کل مسیر دریای سرخ را ناامن سازد.
پهلوانزاده
*تسلط نیروهای یمنی بر تنگه بابالمندب، نهتنها بهعنوان یک پیروزی نظامی، بلکه بهمثابه یک زلزله ژئوپلیتیک برای تلآویو تلقی میشود. رسانههای اسرائیلی که تا دیروز پیروزیهای خود را جشن میگرفتند، امروز با لحنی نگران، از دستاورد راهبردی بزرگ انصارالله سخن میگویند.
دریکوند
*نیروهای مسلح یمن مقادیر زیادی سلاح را که در اختیار مزدوران سعودی در منطقه حیس قرار داشت، به دست آوردند. به یاد بیاوریم امام شهید در زمان حیاتشان در خصوص تجهیز عربستان به قدرت هستهای توسط آمریکا فرمودند جای نگرانی نیست؛ در آینده این امکانات دست مجاهدین اسلام خواهد افتاد.
مددخواه
* شیطان بزرگ با تشدید فشارها و کشاندن جنگ به حوزه تابآوری در تلاش است تا صف مردم مبعوث را از نظام جدا سازد و با ایجاد فرسودگی روانی و واقعی برای مردم، آنها را در قبال سرنوشت کشور بیتفاوت سازد. چرا که حضور آنها همچون موشک و پهپاد در جنگ در مرحله رویارویی تمامعیار نظامی نقش مؤثری دارد.
لعلی
* حضور خیابانی مردم باطلالسحر توطئه دشمن و نقش بر آب کردن اهداف پلید راهبردی اوست؛ چرا که مردم با حضور خیابانی خود فرصت عرضاندام را به عوامل آشوبگر داخلی نمیدهند. درود خداوند بر ملت مجاهد در حدود 7 ماه رزم شبانه!
ساریخانی
* حضور حماسی ملت طی ۲۰۰ شب گذشته دلگرمی و خدا قوتی است به رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح که در برابر دشمن محکم بایستند چرا که یک ملت پشت سر آنها است.
عربی
* آژانس بینالمللی انرژی اتمی متأسفانه هیچ اقدام سازنده یا موضعگیری قاطعی برای مقابله با تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هستهای کشورمان انجام نداده است و عملاً با سکوت خود در کنار متجاوزان قرار گرفته و دائم هم خواسته آنها را پیگیر است. به نظر میرسد وقت خروج از انپیتی فرارسیده است.
منیری
*در اخبار آمده بود چند روز قبل جنگندههای اسرائیلی تا عراق و سپس حریم هوایی غرب ایران آمده بودند. به نظر میرسد آمریکا و اسرائیل دارند تست پدافندی انجام میدهند تا برای حمله اصلی آماده باشند. نیروهای مسلح کشورمان باید قاطعانه در برابر تجاوزات دشمن قدار آماده اقدام متقابل و پیشدستانه باشند.
گلباغی
*ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری خود، تغییر نام نقاط جغرافیایی و طرح ادعا درباره مناطق راهبردی جهان را به بخشی از ادبیات سیاسی خود تبدیل کرده است. این تلاش ترامپ برای بازسازی تصویر آمریکا بهعنوان قدرت مسلط جهان است. تلاشی که هرچه بیشتر با مقاومت دیگر کشورها روبهرو شود، میتواند بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، بیانگر نگرانی واشنگتن از کاهش نفوذ و تغییر موازنه قدرت در نظام بینالملل تلقی شود.
استاد رحیمی
*نباید نگران ماجرای کوهکلنک و حمله آمریکا به آنجا بود. این کار دشمن مصداق به کاهدان زدن است. اتفاقاً هر اقدامی بر علیه آن دلیل کافی برای اتخاذ تصمیمات سخت را به ما میدهد.
اینانلو
*دنی سیترینوویچ، رئیس پیشین بخش ایران در واحد تحقیقاتی امان (اداره اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونی) از طریق پیامهایی در شبکه اجتماعی ایکس اعتراف کرده، آمریکا ابتدا از تغییر حکومت سخن گفت، اما دریافت که سرنگونی جمهوری اسلامی نه سریع است و نه دستیافتنی. وی همچنین هشدار داده مهار ایران روزبهروز دشوارتر میشود.
جواهری
*شاید مهمترین خطای تحلیلی این باشد که تصور کنیم اگر تحریمها فردا برداشته شوند، مشکلات اقتصاد ایران نیز خودبهخود حل خواهد شد. تحریم یک محدودیت جدی خارجی است، اما ضعف در سیاستگذاری داخلی میتواند اثر این محدودیت را چند برابر کند. برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید انضباط بودجهای، اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی، کاهش نااطمینانی، اصلاح سیاست ارزی، افزایش بهرهوری و مهمتر از همه، تقویت تولید و صادرات غیرنفتی جدی گرفته شود.
جاویدنظر
*تحریم را باید دید و اثر آن را انکار نکرد. اما اقتصاد ایران زمانی از وضعیت موجود عبور خواهد کرد که به جای جستوجوی تمام مشکلات در بیرون از مرزها، بخشی از راهحل را در اصلاح سازوکارهای درون اقتصاد کشور پیدا کند و در رفع و خنثیسازی اثر تحریم تلاش کند.
اصلانی
* واکنش و اظهارنظر منفعلانه برخی مسئولان دستگاههای اجرائی در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی به بهانه انسجام اجتماعی نه شرعی است، نه قانونی، نه عرفی! تنها شانه خالی کردن از اجرای قانون است.
گرایی
*شعبان جعفریهای شبهروشنفکر امروزی در داخل کشور به پیروی از سلف خود توطئهای مشابه، اما گستردهتر از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را هر روز در رسانههای متبوع خود فریاد میزنند؛ چرا که سعی دارند به اربابان خود بفهمانند که مشقشان را خوب بلدند! این رفتارها در طول تاریخ پر از حماسه و افتخار ملت قهرمان ایران عجیب نبوده و نیست، اما از برخی مسئولان مربوطه خودمان (بهویژه در دستگاه قضا) باید تعجب کرد که با وجود عینی بودن موضعگیریهای خصمانه آنان نسبت به انقلاب (آن هم در این برهه حساس از تاریخ کشورمان) چرا هیچ اقدام مؤثری در این رابطه از جانب آنها شاهد نیستیم؟!
عضوی از مبعوثین ملت ایران
*واحد آیزوماکس پالایشگاه شازند از جمله واحدهایی است که طبق اظهارات کارشناسان نفت بیش از یکسالونیم غیرفعال مانده و با راهاندازی آن میتوان روزانه حدود ۲ تا ۳ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به ظرفیت تولید کشور اضافه کرد. در ضمن، باید مشخص شود چرا زیرساختهایی که پیشتر برای آنها سرمایهگذاری شده و امکان افزایش سریع تولید دارند، همچنان بلااستفاده ماندهاند.
نقشبندی
* از دلسوزان نظام، فراجا و... درخواست میشود با عوامل میدانی و کسانی که عامدانه در پروژه ضدامنیتی و ضد اجتماعی ترویج اباحهگری، بیحیایی و... دشمن نقشآفرینی میکنند برخورد عبرتآموز شود.
جمعی از امت مبعوث میادین
*در جستوجوی قرص کمیاب شده کلومیپرامین، بعد از ناامید شدن از داروخانههای دولتی به سامانه ۱۹۰ مراجعه کردم. از این طریق هم نتیجه نگرفتم. با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تماس گرفتم. بعد از مدتزمان زیادی که گوشی بهدست در انتظار میمانیم، سرآخر تماس قطع میشود. خطاب به مسئولان بنویسید این سامانهها، برای پاسخگویی به مردم است یا وسیلهای برای سلب مسئولیت از خود و مردم را از سر خود باز کردن؟ حداقل بگویند فعلاً این دارو را نمیتوانید پیدا کنید. این کار که از مسئولان مربوطه برمیآید.
هرندی
*یکی از مهمترین عوامل ناترازی انرژی، رشد مصرف است. افزایش جمعیت، توسعه فعالیتهای اقتصادی، کوچکتر شدن خانوارها و افزایش وابستگی بخش خانگی به انرژی، موجب شده رشد تقاضا از میزان پیشبینیشده فراتر رود. در کنار آن، کاهش ظرفیت تولید و فرسودگی بخشی از زیرساختها، فاصله میان عرضه و تقاضا را بیشتر کرده است. البته تحریمها نیز در این میان نقش مهمی داشتهاند.
آریانیا
*در این شرایط جنگی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، انتظار میرود وزارت دارایی در رابطه با اظهارنامههای کسبه و تولیدکنندگان مساعدت بیشتری داشته باشد.
صباغی
*از وقتی که قیمت مرغ، چهل تا پنجاه هزار تومانی پایین آمده، بلافاصله وزارت جهاد و کشاورزی اعلام کرد برای جلوگیری از کاهش قیمت اقدام به خرید مرغ از بازار و ذخیره در سردخانه خواهد کرد. معلوم است که چند روز دیگر همین مرغها با قیمت بالاتر روانه بازار خواهد شد.
بیگزاده