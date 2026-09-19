يك رهبر ممكن است هديه‌اى كه به مردمش مى‌‌دهد هديه مادى باشد، مثلاً يكى از منابع مادى را كه دشمن مى ‌برده است بگيرد و به ملت پس بدهد،

ممكن است هديه سياسى باشد، استقلال سياسى به ملت خودش بدهد، يعنى ملت معتقد شود كه رهبر ما رهبر خيلى بزرگى است.

ولى اينها آن‌قدر مهم نيست كه هديه‌‌اى كه يك رهبر به ملتش اين باشد كه اين ملت را به خودش مؤمن و معتقد كند كه بگويد: من نبايد زير بار دشمن بروم، زير بار استبداد بروم، زير بار استعمار بروم، من از خودم تاريخ دارم، از خودم فرهنگ دارم، من هيچ احتياجى ندارم كه از غرب الگو بگيرم.

ایجاد چنین روحیه ای در مردم بزرگ‌ترین هدیه یک رهبر به ملت خودش خواهد بود.

* مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى

(آينده انقلاب اسلامى ايران)، ج‌24، ص: 217

با تلخیص و ویرایش