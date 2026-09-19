تعیین مقامات معنوی بندگان فقط در دست خدا است
اصولاً حساب اشخاص در دست خداست، هیچکس حق ندارد درباره کسی بهطور قاطع اظهار نظر کند که اهل بهشت است یا اهل دوزخ؟
اگر از ما بپرسند: آیا شیخ مرتضی انصاری (اعلی الله مقامه) با آن زهد و تقوا و ایمان و عمل شناختهشدهاش حتماً اهل بهشت است یا نه؟
پاسخ ما این است که: آن اندازه که ما از آن مرد اطلاع داریم، این است که در نظام علمی و عملی او، بدی سراغ نداریم، آنچه سراغ داریم خیر و نیکی است؛ اما اینکه صددرصد بگوییم اهل بهشت است، در اختیار ما نیست؛
خداست که بر همه ضمائر اشخاص، مطلع است و تمام اسرار و خفایای نفوس را میداند و حساب خلائق نیز با او است.
تنها درباره کسانی میتوان بهطور قاطع اظهار نظر کرد که از طریق اولیای دین سرنوشت نهایی آنها اعلام شده است.
اصلاح فکر درباره مقامات معنوی انسانها
با اینکه عثمان بن مظعون، مرد جلیلالقدری است و رسول اکرم در مرگ او سخت گریستند و خود را روی جنازه وی انداختند و او را بوسیدند؛ ولی از اظهار نظر گستاخانه زنی که جنازه وی را مخاطب ساخته گفت: «هَنِیئًا لَکَ الْجَنَّةَ؛ بهشت، تو را گوارا باد.»
حضرت خشمگین شدند، با نگاهی غضبآلود متوجه وی شده فرمودند: «از کجا میدانی؟ چرا ندانسته قضاوت میکنی؟ مگر به تو وحی شده است؟! مگر تو از حساب خلق خدا آگاهی؟!»
زن عرض کرد: یا رسول الله! وی همنشین شما و جنگجوی مجاهد شما بود. رسول اکرم (ص) جمله عجیبی در پاسخ وی فرمود که شایان دقت است.
فرمود: «إِنّی رَسُولُ اللهِ وَما أَدْرِی ما یُفْعَلُ بِی؛ من فرستاده خدایم و نمیدانم با من چگونه رفتار خواهد شد.»
این جمله عین مضمون یکی از آیات کریمه قرآن است: «قُلْ ما کُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَما أَدْرِی ما یُفْعَلُ بِی وَلا بِکُمْ؛ (احقاف/ ۹) بگو من، از میان پیامبران، نوظهور و تازه نیستم و خبر ندارم که با من یا با شما چگونه رفتار میشود»!
* مجموعه آثار استاد شهید مطهری (عدل الهی)
ج۱، صص. ۲۷۲–۲۷۴ - با تلخیص و ویرایش