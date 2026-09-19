استفتاء از رهبر شهید انقلاب اسلامی
اعمال شب اول دفن
س) چه اعمالی برای شب اول قبر سفارش شده است؟
ج) در شب اول دفن، دادن صدقه و خواندن نماز هدیه (وحشت) برای میت سفارش شده است. از پیامبرِ رحمت (صلیاللهعلیهوآله) نقل شده که فرمودند: ساعتی شدیدتر از شب اوّل بر میت نمیگذرد، پس با صدقه دادن، به مردگان خویش رحم کنید و اگر (صدقه) نیافتید، (حداقل) یک نفر از شما دو رکعت نماز (شب اول دفن) بهجا آورد.
صحت قرائت در اقتدا به امام جماعت
س) به امام جماعتی که عدالت او محرز است، ولی صحت قرائتش برای من معلوم نیست؛ آیا میتوانم بنا را بر صحت بگذارم و اقتدا کنم؟
ج) بله، میتوانید اقتدا کنید.
عمل به وصیتهای سلبی
س) آیا عمل به وصایای سلبی متوفی (که در واقع وصیت به انجام ندادن یک کار است) واجب است؟ مثلاً وصیت کند برای من سنگ قبر نگذارید و...؟
ج) عمل به وصایای میت واجب است و تفاوتی میان وصیت ایجابی و سلبی نیست.
خواندن نماز قبل از وقت
س) بعد از مدت مدیدی، مثلاً شش ماه، برای شخصی محرز میشود که نماز صبحهایی را که در این مدت میخوانده، چند دقیقهای قبل از وقت بوده است؛ آیا باید شش ماه نماز صبح را قضا کند؟
ج) غیر از نماز اول، بقیه نمازها (هرچند به نیت ادا اقامه شده باشند) به عنوان قضای نماز صبح روز قبل محسوب میشوند؛ بنابراین اگر فقط قضای آخرین نماز صبح را بهجا آورد، کفایت میکند.
خمس جهیزیه استفادهنشده
س) شخصی برای دخترش که در شرف ازدواج است جهیزیه را آماده کرده، ولی به دلایلی مانند فوت دختر یا طلاق و... مورد استفاده قرار نگرفته و الآن نزد پدر است؛ آیا پدر باید خمس آن را بدهد یا آنکه مؤونه محسوب شده و خمس ندارد؟
ج) بنابر احتیاط مشمول خمس میگردد.
شکستن نذر روزه
س) کسی نذر کرده روز معینی را روزه بگیرد، اما به هر دلیل اعم از عمد، نسیان و... به این نذر عمل نمیکند؛ آیا باید روزه را قضا کند؟
ج) بله، باید قضا کند و اگر عمداً نذر را شکسته است، کفاره هم دارد.
مصرف کفاره
س) مبلغی کفاره به مرکز نیکوکاری داده شده:
۱- آیا حتماً باید نان تهیه شود و به مستمند داده شود؟
۲- آیا میشود وجه نان را به صورت کارت هدیه به نیازمند بدهیم و تأکید کنیم که نذر نان هست و باید حتماً نان تهیه کنید؟
۳- آیا باید نان با قیمت دولتی تهیه شود و یا نان تهیهشده با آرد آزاد هم اشکال ندارد؟
۴- آیا میشود با این پول ماکارونی تهیه کنیم و به نیازمندان بدهیم؟
ج)
۱ و ۴) اگر مبلغی که به عنوان کفاره از افراد گرفتهاید، بابت نان بوده و قیمت نان با سایر موادی که پرداخت آن برای کفاره صحیح است یکسان نباشد، فقط میتوانید نان را به فقیر بدهید.
۲) بیان اینکه نذر نان است صحیح نیست، بلکه باید به فقیر توضیح داده و مطمئن باشید که با این مبلغ برای صاحب پول نان میخرد و بعد به عنوان کفاره برای خودش برمیدارد.
۳) در صورتی که مبالغ جمعآوریشده به قیمت نان دولتی باشد، نمیتوانید نان آزاد تهیه کنید.