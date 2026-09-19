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کد خبر: ۳۳۸۳۷۰
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
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دعوت به شرک!

مرحوم شیخ جعفر شوشتری، آن سال‌هایی که آن منبرهای معروف را در تهران می‌رفت، یک روز رفت بالای منبر و گفت: ایها الناس! همه پیغمبران آمده‌اند، شما را به توحید دعوت کرده‌اند؛ من آمده‌ام و شما را به شرک دعوت می‌کنم. خیلی نظرها را به خود جلب کرد که این چه می‌گوید. بعد گفت: همه پیغمبران آمدند و گفته‌اند فقط خدا را بپرستید؛ فقط برای خدا کار کنید. من می‌گویم - لااقل - یک کمی هم برای خدا کار کنید، یعنی همه کارهایتان خالصانه برای غیر خدا نباشد! (۱)
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۱- مجموعه آثار استاد شهید مطهری(ره)، (نبرد حق و باطل، فطرت، توحید) 
ج ۳، صص ۵۷۱ و ۵۷۲، با تلخیص و ویرایش

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