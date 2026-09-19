توصیف زمان حاکمیت ضد ارزشها
امام حسن عسکری(ع) فرمودند: زمانی بر مردم خواهد آمد که چهرههای آنها خندان و شاد باشد، ولی دلهایشان تیره و تاریک، سنت (پیامبر و اهلبیت) نزد آنها بدعت و بدعت در بین آنها سنت باشد.
مؤمن بین آنها حقیر بوده و فاسق محترم باشد. حاکمان آنها نادان و ستمگرند و علمای آنها در کاخها و خانههای ستمگران رفتوآمد دارند (و درباری هستند). ثروتمندان توشه فقرا را میدزدند و هر نادانی نزد آنها اهل خبره به حساب میآید و هر آگاهی فقیر شمرده میشود.
بین شخص بااخلاص و شخص شکاک، فرق نمیگذارند و میش را از گرگها تشخیص نمیدهند. علمای آنها بدترین مردم روی زمین میباشند؛ زیرا آنها تمایل به صوفیگری (عزلتنشینی و زهد منفی) دارند. بهخدا سوگند! آنها اهل انحراف هستند. در دوستی مخالفین ما زیادهروی میکنند و شیعیان و دوستان ما را گمراه میکنند.
از خوردن رشوه سیر نمیشوند و خدا را ریاکارانه عبادت میکنند. بیدار باشید! اینها راهزنان مؤمنان هستند و دعوتکنندگان به فرقه گمراهان. هر کسی آنها را درک کند، از آنها دوری نماید و دین و ایمان خود را حفظ کند.(۱)
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۱- مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۱۴۴