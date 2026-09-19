تالش- خبرنگار کیهان:

فرماندار تالش با همراهی بخشدار جوکندان و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یک واحد تولیدی جوجه‌کشی در بخش جوکندان بازدید کرد.

رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، در این بازدید با حضور در واحد تولیدی جوجه‌کشی در بخش جوکندان، از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیت‌های تولیدی و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت.

فرماندار تالش با اشاره به اهمیت تعاون و مشارکت جمعی در مسیر توسعه اقتصادی، حمایت از واحدهای تولیدی، تقویت اشتغال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی را از اولویت‌های شهرستان عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت دستگاه‌های اجرائی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید کرد.