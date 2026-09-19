افتتاح فاز اول خطوط انتقال آب رینگ بین مخازن غرب به جنوب شیراز

شيراز- خبرنگار كيهان:

مراسم افتتاح فاز اول بهره‌برداری از خطوط انتقال آب رینگ بین مخازن غرب به جنوب شیراز با اعتبار ۱۳۷۲ میلیارد تومان و با حضور وزیر نیرو، استاندار فارس و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد.

حسینعلی امیری، استاندار فارس در این مراسم با قدردانی از مدیران آب استان گفت: از مدیرعامل آبفای شیراز و مجموعه مدیریت آب استان تشکر می‌کنم؛ پیش از پاییز ۱۴۰۳ یکی از مشکلات استان، تنش آبی بود که با مدیریت و برنامه‌ریزی مدیران بخش آب، امروز در استان بحران آب نداریم؛ در برخی نقاط تنش وجود دارد اما بحران نداریم.

امیری افزود: پکیج تصفیه فاضلاب غرب صدرا که امروز وزیر نیرو بازدید کرد، معضل دیرینه شهر ۳۲۰ هزار نفری صدرا را به‌طور چشمگیری حل کرد؛ بخش قابل توجهی از طرح‌های افتتاح‌شده در هفته دولت مربوط به صنعت آب و برق استان و با رویکرد عدالت و توسعه متوازن بوده است.

‌هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز «شرکت‌های آب و فاضلاب شیراز و فارس را از بنچمارک‌های (الگوی برتر) صنعت آب و فاضلاب کشور از حیث کیفیت و کمیت خدمات، نوآوری، فناوری و پرسنل باانگیزه» دانست و اظهار داشت: «در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، پنج نفر از همکاران صنعت آب و فاضلاب به شهادت رسیدند و ۲۵ نفر جانباز شدند، اما نگذاشتند آب مردم قطع شود.»

وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه بازچرخانی آب شیراز گفت: از ۸۷ میلیون مترمکعب هدف، بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب عملیاتی شده است؛ آبی که قرار بود سفره‌های آب زیرزمینی را آلوده کند، امروز به کیفیت آب شرب رسیده و می‌توان چرخ صنعت را با آن به گردش درآورد. تلاش‌هایی نیز در حوزه هوش مصنوعی، سیستم‌های اسکادا و نیروگاه‌های خورشیدی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: استان فارس تنها استانی است که در دولت چهاردهم و در شرایط جنگ و تحریم، ۵۰ میلیون یورو اعتبار از بانک توسعه اسلامی جذب کرده؛ در حالی که این میزان از سال ۹۲ تا ۱۴۰۲ در مجموع ۳۰ میلیون یورو بود.

وی طرح امروز را از مطالبات دیرینه مردم شیراز خواند که تاب‌آوری شهر را بالا می‌برد، عدالت کمی و کیفی ایجاد می‌کند و با پدافند غیرعامل همراه است و ظرفیت تأمین آب سطحی استان را از ۹۰۰ لیتر به ۳۰۰۰ لیتر بر ثانیه می‌رساند.

بهمن بهروزی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز نیز با اعلام بهره‌برداری فاز اول رینگ آبرسانی شیراز، گفت: طول کل این رینگ

۱۳۲ کیلومتر است که بخشی از آن در سال‌های گذشته اجرا شده و ما در دو سال گذشته حدود ۲۴ کیلومتر از این خط را با اعتبار ۱۳۷۲ میلیارد تومان و به اقطار مختلف اجرا کردیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز در پایان با اشاره به خسارات وارد شده به تأسیسات در دوران جنگ، از آسیب دیدن دکل‌های ایستگاه تله‌متری، خطوط انتقال آب و فاضلاب و یک حلقه چاه در ایستگاه پمپاژ خبر داد و گفت: همکاران من این مشکلات را در کوتاه‌ترین زمان برطرف کردند؛ ضمن اینکه هشت سناریو برای شرایط جنگ تعریف کرده‌ایم تا در صورت وقوع هر اتفاق، واکنش از پیش تعریف ‌شده داشته باشیم.