افتتاح و کلنگزنی طرحهای کلان کشاورزی و گردشگری همزمان با جشنواره ملی سیب در سمیرم اصفهان
اصفهان- خبرنگار کیهان:
فرماندار سمیرم از رونمایی از سند توسعه این شهرستان با ارائه بیش از ۱۱۰ فرصت سرمایهگذاری خبر داد و اعلام کرد: همزمان با برگزاری نخستین جشنواره ملی سیب و رویداد «ایرانجان سمیرم»، پروژههای بزرگ اقتصادی، گردشگری و زیربنایی از جمله مجموعههای سورتینگ، سردخانه ۵۰ هزار تنی، شهرک گلخانهای ۵۰ هکتاری و پیست بینالمللی اسب بهرهبرداری یا کلنگزنی میشوند.
همزمان با دومین سفر استانی سفیران خبر اصفهان، محمود مسلمزاده، در نشست خبری خود که به مناسبت برگزاری جشنواره ملی سیب، با اشاره به ظرفیتهای ویژه این شهرستان در حوزههای کشاورزی، گردشگری و سرمایهگذاری اظهار داشت: سند توسعه شهرستان سمیرم پس از یکسال و نیم مطالعه تدوین شده و طی روزهای آینده رونمایی میشود و این سند با تکیه بر دادههای مکانی و نقشههای اجرائی، بیش از ۱۱۰ فرصت سرمایهگذاری را در بخشهای گردشگری، کشاورزی و دامداری پیشروی فعالان اقتصادی قرار میدهد.
وی با تأکید بر رتبه نخست شهرستان سمیرم در تولید سیب استان و جایگاه ممتاز آن در کشور و جهان بهعنوان سیب لوکس تصریح کرد: با توجه به تولید سالانه بالغ بر ۴۰۰ هزار تن سیب که ۷۰ هزار تن آن صادر میشود، رفع خلأهای موجود در صنایع تبدیلی و تکمیلی در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا، مجموعه بزرگ سردخانه و سورتینگ ۵۰ هزار تنی با سرمایهگذاری ۷ همت (هزار میلیارد تومان) در حال تکمیل است که امکان اشتغالزایی مستقیم برای ۶۰۰ نفر را فراهم میسازد.
مسلمزاده به برنامههای شهرستان در حوزه کشاورزی نوین اشاره کرد و گفت: با همکاری مسئولان استانی و نماینده شهرستان، ۵۰ هکتار زمین برای احداث شهرک گلخانهای تخصیص یافته که تاکنون عملیات لولهکشی و زیرساختی آن انجام شده است و از این میزان، ۱۰ هکتار به مردم بومی و ۴۰ هکتار به سرمایهگذاران بزرگ در قالب کنسرسیوم واگذار خواهد شد و همچنین پروژههای احداث کشتارگاه و میدان دام جهت پشتیبانی از جامعه عشایری شهرستان که ۲۵ درصد تولیدات دامی استان را تامین میکنند، کلنگزنی شده است.
فرماندار سمیرم با اشاره به حضور ۵۴ منطقه گردشگری (۱۰ منطقه ثبت ملی و ۴ منطقه نمونه) در این شهرستان، از طرحهای ویژه جذب گردشگر خبر داد و افزود: مجموعه گردشگری و پرورش اسب درهشوری «چاپار» با مدیریت اهالی نخبه منطقه فعال است که علاوهبر این، با تخصیص زمین مناسب، مراحل مقدماتی ساخت یکی از بزرگترین پیستهای سوارکاری بینالمللی کشور با اعتبار ۲ همت تا پایان اسفندماه نهائی میشود.
وی درباره برنامههای فرهنگی و رویداد «ایرانجان سمیرم» که همزمان در اصفهان و تهران بازتاب دارد، اظهار داشت: جشنواره سیب از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه با هدف حل چالشهای صادراتی باغداران، عقد قرارداد در میزهای تجاری اتاق بازرگانی و معرفی فرصتهای اقتصادی برگزار میشود و رونمایی از پوستر بزرگداشت مفاخر برجسته منطقه (استاد فضائلی و حکیم جهان قشقایی) و رونمایی از تمبر نشان سمیرم از دیگر بخشهای این رویداد است.
مسلمزاده در پایان با اشاره به لزوم توجه ویژه مسئولان کشوری به نوسازی مدارس فرسوده و تجهیز بخش درمان شهرستان، خاطرنشان کرد: با راهاندازی دبیرخانه دائمی جشنواره سیب در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، شعار «هر سیب، یک فرصت» را به یک جریان پایدار اقتصادی برای مردم سمیرم تبدیل خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگارما، همزمان با سفر سفیران خبر استان اصفهان به شهرستان سمیرم، بزرگترین سردخانه، کنسانتره سالن سورت و مزرعه پنل خورشیدی با هدف حمایت از کشاورزان در نگهداری و فروش بهموقع محصولات، توسعه صادرات و کمک به اقتصاد کشور و حمایت از اشتغال شهرستان و نیز تحول در صنایع تبدلی کشور، استان و شهرستان در دو فاز سردخانه به ظرفیت۲۰ هزار تن در زمینی به مساحت ۳۵ هکتار طی ۴ ماه با مشارکت بخش خصوصی و دولتی احداث و به بهرهبرداری
رسید.
براساس همین گزارش، در آیین بهرهبرداری از این پروژه عظیم، معاونت وزارت حهاد کشاورزی، رئیس هیئت رئیسه نمایندگان استان، استاندار اصفهان، ائمه جمعه و جماعات و جمع کثیری از مدیران اجرائی کشور و استان حضور داشتند. همچنین جشنواره سیب شهرستان هزارچشمه سمیرم در روستای کمه در۶۰ کلیومتری مرکز شهرستان افتتاح شد، در این جشنواره علاوهبر ارائه اقلام سیب، محصولات مرتبط با این محصول توسط کشاورزان به نمایش گذاشته
شد.