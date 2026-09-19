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کد خبر: ۳۳۸۳۶۲
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
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استاندار اصفهان:

سمیرم اصفهان،گلوله‌ای از پتانسیل است که مشابه آن در کشورکمتر به چشم می‌آید

اصفهان-خبرنگار کیهان:
​استاندار اصفهان با بیان اینکه سمیرم اصفهان گلوله‌ای از پتانسیل است که نظیرش کمتر در کشور به چشم می‌آید، از برنامه‌ریزی برای گذر از اقتصاد تک‌محصولی و توسعه صنایع تبدیلی در سمیرم خبر داد و گفت: تکمیل زنجیره ارزش سیب، توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای و پرهیز از خام‌فروشی، فقر را از منطقه برچیده و رونق اقتصادی را برای کشاورزان به همراه می‌آورد.
 دکتر مهدی جمالی‌نژاد در آیین افتتاح پروژه «گل‌مک» (شرکت مواد غذایی و سردخانه سمیرم) که با حضور معاونان وزرا، مدیران ملی، استانی و مسئولان محلی برگزار شد، اظهار داشت: سمیرم سرزمین هزار‌چشمه، عروس زاگرس و گنجی نهفته در قلب کوهستان است که با مردمانی مهمان‌نواز، فرهنگ ایلیاتی و طبیعت سخاوتمند، ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و مفاخر فرهنگی دارد.
​وی با یادآوری خاطرات گذشته و ابراز تاسف از متوقف ماندن برخی ظرفیت‌های توسعه‌ای منطقه در سال‌های گذشته افزود: پس از گذشت ۳۰ و اندی سال و عبور از مسئولیت‌های مختلف اجرا و مدیریت شهری، مشاهده می‌کنم که طرح‌های دولتی به علت عدم آشنایی کافی با اصول تجارت و بازرگانی با کندی مواجه می‌شوند؛ در حالی که بخش خصوصی قادر است در مدت تنها چهار ماه زمینی بایر را به یک مجموعه عظیم اقتصادی تبدیل کند.
​استاندار اصفهان با تمجید از مدیریت پروژه گل‌مک (سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) خاطرنشان کرد: این پروژه از معدود طرح‌هایی است که حتی در روز افتتاحیه نیز به کار خود ادامه می‌دهد و از فرصت‌ها حداکثر استفاده را می‌برد.
​وی ادامه داد: تجربه نشان داده که حتی در صورت بهره‌برداری از پروژه‌های دولتی، به دلیل ضعف در تجار‌ت‌محوری و بازارسنجی، پویایی لازم شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین مسئولان شهرستانی، شورای تامین و امام جمعه باید با هماهنگی کامل، راه را برای ورود بخش خصوصی باز کرده و مانع دلسردی سرمایه‌گذاران شوند.
​جمالی‌نژاد با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصول سیب در سمیرم تصریح کرد: سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این مجموعه شامل احداث سردخانه، تولید کنسانتره و حتی تامین انرژی مستقل بدون نیاز به شبکه برق سراسری است که الگویی کامل برای صنایع تبدیلی به شمار می‌رود.
​وی اضافه کرد: با توسعه صنایع تبدیلی، جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش ظرفیت سردخانه‌ها و ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای جهت ارتقای بهره‌وری آب و زمین، می‌توان از اقتصاد تک‌محصولی عبور کرد و به درآمد پایدار دست یافت.
​استاندار اصفهان همچنین به تنوع بی‌نظیر محصولات منطقه اشاره کرد و گفت: سمیرم دارای گونه‌های منحصر‌به‌فردی از سیب است؛ اما متاسفانه عدم معرفی و برندسازی مناسب، مانع از رونق کامل بازار این محصولات شده که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
​وی با اشاره به نوسانات قیمت، مشکلات صادراتی و دغدغه‌های کشاورزان در زمینه تامین آب تاکید کرد: ما مشکلات مرزی، افت قیمت و محدودیت‌های آبی را کتمان نمی‌کنیم؛ اما در شرایط سخت است که با هم‌پیمانی، برنامه‌ریزی منطقی و استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری می‌توان امید را به جامعه کشاورزی بازگرداند.
​​وی در بخش دیگری از سخنان خود سمیرم را قطب جامع گردشگری دانست و اظهار داشت: وجود آبشارها، سیاه‌چادرها، صنایع دستی بی‌نظیر و طبیعت کوهستانی، ظرفیت بالایی برای تقویت بوم‌گردی و افزایش ضریب ماندگاری مسافران دارد که باید زیرساخت‌های آن اصلاح و تقویت شود.
​استاندار اصفهان در پایان با یادکرد از مفاخر علمی، مذهبی و فرهنگی سمیرم از جمله حکیم جهانگیرخان قشقایی، استاد حبیب‌الله فضائلی، خواهران منصوری، خانم مغانلو و شهدای شاخص روحانیت مانند شهید حجت‌الاسلام محمدتقی بشارت تاکید کرد: سمیرم سرشار از سرمایه‌های نمادین است و به‌زودی همایشی ملی برای معرفی ابعاد شخصیتی حکیم جهانگیرخان قشقایی با همکاری انجمن مفاخر در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگارما، این آیین با همکاری صدا و سیمای مرکز اصفهان در جهت معرفی پتانسیل‌ها و ظرفیت شهرستان سمیرم به‌ویژه اقلام نادر سیب این منطقه که برای اولین بار توسط استاندار اصفهان به‌هنگام سخنرانی رونمایی شد پخش زنده داشت.

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