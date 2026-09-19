سمیرم اصفهان،گلولهای از پتانسیل است که مشابه آن در کشورکمتر به چشم میآید
اصفهان-خبرنگار کیهان:
استاندار اصفهان با بیان اینکه سمیرم اصفهان گلولهای از پتانسیل است که نظیرش کمتر در کشور به چشم میآید، از برنامهریزی برای گذر از اقتصاد تکمحصولی و توسعه صنایع تبدیلی در سمیرم خبر داد و گفت: تکمیل زنجیره ارزش سیب، توسعه شهرکهای گلخانهای و پرهیز از خامفروشی، فقر را از منطقه برچیده و رونق اقتصادی را برای کشاورزان به همراه میآورد.
دکتر مهدی جمالینژاد در آیین افتتاح پروژه «گلمک» (شرکت مواد غذایی و سردخانه سمیرم) که با حضور معاونان وزرا، مدیران ملی، استانی و مسئولان محلی برگزار شد، اظهار داشت: سمیرم سرزمین هزارچشمه، عروس زاگرس و گنجی نهفته در قلب کوهستان است که با مردمانی مهماننواز، فرهنگ ایلیاتی و طبیعت سخاوتمند، ظرفیتهای بینظیری در حوزههای کشاورزی، گردشگری و مفاخر فرهنگی دارد.
وی با یادآوری خاطرات گذشته و ابراز تاسف از متوقف ماندن برخی ظرفیتهای توسعهای منطقه در سالهای گذشته افزود: پس از گذشت ۳۰ و اندی سال و عبور از مسئولیتهای مختلف اجرا و مدیریت شهری، مشاهده میکنم که طرحهای دولتی به علت عدم آشنایی کافی با اصول تجارت و بازرگانی با کندی مواجه میشوند؛ در حالی که بخش خصوصی قادر است در مدت تنها چهار ماه زمینی بایر را به یک مجموعه عظیم اقتصادی تبدیل کند.
استاندار اصفهان با تمجید از مدیریت پروژه گلمک (سرمایهگذاری بخش خصوصی) خاطرنشان کرد: این پروژه از معدود طرحهایی است که حتی در روز افتتاحیه نیز به کار خود ادامه میدهد و از فرصتها حداکثر استفاده را میبرد.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده که حتی در صورت بهرهبرداری از پروژههای دولتی، به دلیل ضعف در تجارتمحوری و بازارسنجی، پویایی لازم شکل نمیگیرد؛ بنابراین مسئولان شهرستانی، شورای تامین و امام جمعه باید با هماهنگی کامل، راه را برای ورود بخش خصوصی باز کرده و مانع دلسردی سرمایهگذاران شوند.
جمالینژاد با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصول سیب در سمیرم تصریح کرد: سرمایهگذاری انجامشده در این مجموعه شامل احداث سردخانه، تولید کنسانتره و حتی تامین انرژی مستقل بدون نیاز به شبکه برق سراسری است که الگویی کامل برای صنایع تبدیلی به شمار میرود.
وی اضافه کرد: با توسعه صنایع تبدیلی، جلوگیری از خامفروشی، افزایش ظرفیت سردخانهها و ایجاد شهرکهای گلخانهای جهت ارتقای بهرهوری آب و زمین، میتوان از اقتصاد تکمحصولی عبور کرد و به درآمد پایدار دست یافت.
استاندار اصفهان همچنین به تنوع بینظیر محصولات منطقه اشاره کرد و گفت: سمیرم دارای گونههای منحصربهفردی از سیب است؛ اما متاسفانه عدم معرفی و برندسازی مناسب، مانع از رونق کامل بازار این محصولات شده که باید برای آن چارهاندیشی شود.
وی با اشاره به نوسانات قیمت، مشکلات صادراتی و دغدغههای کشاورزان در زمینه تامین آب تاکید کرد: ما مشکلات مرزی، افت قیمت و محدودیتهای آبی را کتمان نمیکنیم؛ اما در شرایط سخت است که با همپیمانی، برنامهریزی منطقی و استفاده از شیوههای نوین آبیاری میتوان امید را به جامعه کشاورزی بازگرداند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود سمیرم را قطب جامع گردشگری دانست و اظهار داشت: وجود آبشارها، سیاهچادرها، صنایع دستی بینظیر و طبیعت کوهستانی، ظرفیت بالایی برای تقویت بومگردی و افزایش ضریب ماندگاری مسافران دارد که باید زیرساختهای آن اصلاح و تقویت شود.
استاندار اصفهان در پایان با یادکرد از مفاخر علمی، مذهبی و فرهنگی سمیرم از جمله حکیم جهانگیرخان قشقایی، استاد حبیبالله فضائلی، خواهران منصوری، خانم مغانلو و شهدای شاخص روحانیت مانند شهید حجتالاسلام محمدتقی بشارت تاکید کرد: سمیرم سرشار از سرمایههای نمادین است و بهزودی همایشی ملی برای معرفی ابعاد شخصیتی حکیم جهانگیرخان قشقایی با همکاری انجمن مفاخر در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگارما، این آیین با همکاری صدا و سیمای مرکز اصفهان در جهت معرفی پتانسیلها و ظرفیت شهرستان سمیرم بهویژه اقلام نادر سیب این منطقه که برای اولین بار توسط استاندار اصفهان بههنگام سخنرانی رونمایی شد پخش زنده داشت.