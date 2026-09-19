اسامی و تصاویر12 شهید مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری منتشر شد

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مدیر مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری در جریان برگزاری گرامیداشت دومین کنگره ملی 2750 شهید، اسامی و تصاویر 12 شهید مخابرات استان را که در جنگ تحمیلی صدامیان جنایتکار علیه ایران در جبهه‌های نبرد و بمباران روز20 اسفند1366 شهرکرد به فیض عظیم شهادت نائل شده بودند، در این کنگره منتشرکرد.

محمدرضا کریمی تأکید کرد: مخابرات استان همواره خود را وامدار خون پاک شهدا می‌داند و با افتخار ۱۲ شهید والامقام را در کارنامه خود دارد.

وی افزود: برگزاری این کنگره را فرصتی مغتنم می‌دانیم تا ضمن پاسداشت مقام والای همه شهدای استان، یاد و خاطره ۱۲ شهید گرانقدر مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری را که با نثار جان خود، امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان آوردند، گرامی بداریم و فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

کریمی اضافه کرد: امروز وظیفه ماست که فرهنگ ایثار و شهادت و فداکاری این عزیزان را به نسل‌های آینده منتقل کنیم و با ادامه راه آنان‌، در مسیر آبادانی و توسعه این سرزمین گام برداریم.

وی اسامی12 شهید مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری را از جمله شهیدان داوودعلی خدابنده شهرکی، فردوس یاور، حشمت‌الله حیدری وانانی‌، امرالله جهانگیریان، علی حیدرنیا، سیدرسول ‌هاشمی باباحیدری، رهام رحیمی ریگی، اسماعیل سهرابی، اکبر رفیعی، بهمن محمدی، احمد محمودی، حیدر نیازی شهرکی و خداداد فتح‌اللهی دهکردی، اعلام کرد.