فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۳۶۰
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

بهره‌برداری از خط تولید گلوله‌های فولادی کم‌کربن و قطعات راهبردی ریخته‌گری در اصفهان

اصفهان- خبرنگار کیهان: 
خط جدید تولید گلوله‌های فولادی کم‌کربن و قطعات راهبردی ریخته‌گری با ظرفیت ۱۵ هزار تن در سال به بهره‌برداری رسید.
 مدیرعامل گروه فولاد مبارکه اصفهان از بهره‌برداری خط جدید کارخانه شماره ۲ ایران‌ذوب با ظرفیت ۱۵ هزار تن در سال خبر داد و گفت:این خط برای تولید گلوله‌های فولادی کم‌کربن و قطعات راهبردی ریخته‌گری و تأمین نیاز صنایع کشور راه‌اندازی شده است.
سعید زرندی افزود: این خط قرار بود سال گذشته به بهره‌برداری برسد، اما در پی حملات دشمن صهیونیستی- آمریکایی به نواحی صنعتی دچار آسیب شد و با تلاش متخصصان داخلی، در کوتاه‌ترین زمان بازسازی و امروز وارد مدار تولید شد.
وی ادامه داد: محصولات این خط نیاز صنایع مختلف از جمله سیمان، معادن مس، خودروسازی و پالایشگاه‌های نفت را تأمین می‌کند و افزایش ظرفیت تولید، شرایط کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی را فراهم خواهد کرد.
زرندی گفت: ظرفیت ایجادشده در این کارخانه علاوه‌ بر پاسخگویی به نیاز داخل، امکان صادرات محصولات تولیدی به کشور‌های منطقه و تأمین بخشی از نیاز این بازار‌ها را فراهم کرده است.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

یک قاب عکس از رودریگز(یادداشت روز)

هیچی دیگه!(گفت و شنود)

بازی تکراری حجاب در پازل اسرائیلی

رزمایش ۳۱۳ هزار جان‌فدا در تهران به یاد ۳۱۳ یار امام زمان(عج)

ایران فقط تلافی نمی‌کند ابتکار عمل را به دست گرفته است

«قهرمان یعنی این!»

توهمات ترامپ با توافقات ایران، چین و روسیه فرو ریخت

افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت آمریکا و اروپا را به هم ریخت

دروغِ سیلو؛ مقدمه‌ای بر تسخیرِ حافظه و توجیهِ جنگ‌هایِ پیش‌دستانه

جنایات فیک‌نیوزهای فارسی‌زبان در جنگ