اصفهان- خبرنگار کیهان:

خط جدید تولید گلوله‌های فولادی کم‌کربن و قطعات راهبردی ریخته‌گری با ظرفیت ۱۵ هزار تن در سال به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه اصفهان از بهره‌برداری خط جدید کارخانه شماره ۲ ایران‌ذوب با ظرفیت ۱۵ هزار تن در سال خبر داد و گفت:این خط برای تولید گلوله‌های فولادی کم‌کربن و قطعات راهبردی ریخته‌گری و تأمین نیاز صنایع کشور راه‌اندازی شده است.

سعید زرندی افزود: این خط قرار بود سال گذشته به بهره‌برداری برسد، اما در پی حملات دشمن صهیونیستی- آمریکایی به نواحی صنعتی دچار آسیب شد و با تلاش متخصصان داخلی، در کوتاه‌ترین زمان بازسازی و امروز وارد مدار تولید شد.

وی ادامه داد: محصولات این خط نیاز صنایع مختلف از جمله سیمان، معادن مس، خودروسازی و پالایشگاه‌های نفت را تأمین می‌کند و افزایش ظرفیت تولید، شرایط کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی را فراهم خواهد کرد.

زرندی گفت: ظرفیت ایجادشده در این کارخانه علاوه‌ بر پاسخگویی به نیاز داخل، امکان صادرات محصولات تولیدی به کشور‌های منطقه و تأمین بخشی از نیاز این بازار‌ها را فراهم کرده است.