شهرکرد- خبرنگارکیهان:

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری از تصویب طرح توسعه بیمارستان مال‌خلیفه به مساحت تقریبی

۲ هکتار در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری استان خبر داد و گفت: این طرح پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، برای اجرا ابلاغ و زمین مورد نیاز آن در داخل حریم شهر و از اراضی تحت مالکیت این اداره‌ کل، در اختیار دستگاه متولی قرار خواهد گرفت.

سید احسان حسینی، افزود: طرح توسعه این بیمارستان به مساحت تقریبی ۲ هکتار در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری اداره کل راه و شهرسازی استان به تصویب رسید.

حسینی اضافه کرد: در ادامه فرآیند قانونی، مصوبه این کارگروه برای طرح و بررسی در شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان که به ریاست استاندار برگزار می‌شود، ارسال و در صورت تصویب نهائی در این شورا، موضوع برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی و فراهم‌کردن بستر لازم برای اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم، از موضوعات مهمی است که اداره‌کل راه و شهرسازی استان در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، همکاری لازم را برای تسهیل اجرای آن به عمل خواهد آورد.