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کد خبر: ۳۳۸۳۵۹
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
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طرح توسعه بیمارستان مال‌خلیفه تصویب شد

شهرکرد- خبرنگارکیهان:
مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری از تصویب طرح توسعه بیمارستان مال‌خلیفه به مساحت تقریبی 
۲ هکتار در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری استان خبر داد و گفت: این طرح پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، برای اجرا ابلاغ و زمین مورد نیاز آن در داخل حریم شهر و از اراضی تحت مالکیت این اداره‌ کل، در اختیار دستگاه متولی قرار خواهد گرفت.
سید احسان حسینی، افزود: طرح توسعه این بیمارستان به مساحت تقریبی ۲ هکتار در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری اداره کل راه و شهرسازی استان به تصویب رسید.
حسینی اضافه کرد: در ادامه فرآیند قانونی، مصوبه این کارگروه برای طرح و بررسی در شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان که به ریاست استاندار برگزار می‌شود، ارسال و در صورت تصویب نهائی در این شورا، موضوع برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی و فراهم‌کردن بستر لازم برای اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم، از موضوعات مهمی است که اداره‌کل راه و شهرسازی استان در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، همکاری لازم را برای تسهیل اجرای آن به عمل خواهد آورد.

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