پوشش گسترده کنگره 2750 شهید چهارمحال و بختیاری از شبکه جهان بین

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری استان چهارمحال و بختیاری کنگره ملی۲۷۵۰ شهید این استان را پوشش و انعکاس گسترده‌ای می‌دهد.

سرپرست شبکه جهان‌بین برگزاری دومین کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری را رویدادی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام شهدا به نسل‌های امروز دانست و از مشارکت فعال حوزه‌های مختلف پیام در پوشش و انعکاس رسانه‌ای گسترده این کنگره خبر داد.

فرج‌الله فرهادی با بیان اینکه شبکه جهان‌بین همواره خود را متعهد به پاسداشت یاد و راه شهدا می‌داند گفت: تولید و پخش برنامه‌های مرتبط با کنگره شهدای استان، با هدف تقویت گفتمان ایثار، معرفی الگوهای مقاومت و انعکاس فعالیت‌های ستاد کنگره انجام خواهد شد و تلاش می‌شود پیام شهدا با زبان رسانه به بهترین شکل منتقل شود.

وی با اشاره به عملکرد حوزه‌های مختلف پیام که در مجموع 50169 دقیقه است افزود: در ایام برگزاری کنگره، معاونت‌های سیما، صدا، خبر، فضای مجازی، فنی و واحد شعر و موسیقی، با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مستمر، محتواهای متنوع تولید و ارائه می‌نمایند که ضمن قدردانی از تلاش گسترده مجموعه همکارانم، امیدواریم این فعالیت‌ها در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام شهدا به جامعه مؤثر باشند.