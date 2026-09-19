فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۳۵۸
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

پوشش گسترده کنگره 2750 شهید چهارمحال و بختیاری از شبکه جهان بین

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری استان چهارمحال و بختیاری کنگره ملی۲۷۵۰ شهید این استان را پوشش و انعکاس گسترده‌ای می‌دهد.
سرپرست شبکه جهان‌بین برگزاری دومین کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری را رویدادی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام شهدا به نسل‌های امروز دانست و از مشارکت فعال حوزه‌های مختلف پیام در پوشش و انعکاس رسانه‌ای گسترده این کنگره خبر داد. 
فرج‌الله فرهادی با بیان اینکه شبکه جهان‌بین همواره خود را متعهد به پاسداشت یاد و راه شهدا می‌داند گفت: تولید و پخش برنامه‌های مرتبط با کنگره شهدای استان، با هدف تقویت گفتمان ایثار، معرفی الگوهای مقاومت و انعکاس فعالیت‌های ستاد کنگره انجام خواهد شد و تلاش می‌شود پیام شهدا با زبان رسانه به بهترین شکل منتقل شود.
وی با اشاره به عملکرد حوزه‌های مختلف پیام که در مجموع 50169 دقیقه است افزود: در ایام برگزاری کنگره، معاونت‌های سیما، صدا، خبر، فضای مجازی، فنی و واحد شعر و موسیقی، با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مستمر، محتواهای متنوع تولید و ارائه می‌نمایند که ضمن قدردانی از تلاش گسترده مجموعه همکارانم، امیدواریم این فعالیت‌ها در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام شهدا به جامعه مؤثر باشند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

یک قاب عکس از رودریگز(یادداشت روز)

هیچی دیگه!(گفت و شنود)

بازی تکراری حجاب در پازل اسرائیلی

رزمایش ۳۱۳ هزار جان‌فدا در تهران به یاد ۳۱۳ یار امام زمان(عج)

ایران فقط تلافی نمی‌کند ابتکار عمل را به دست گرفته است

«قهرمان یعنی این!»

توهمات ترامپ با توافقات ایران، چین و روسیه فرو ریخت

افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت آمریکا و اروپا را به هم ریخت

دروغِ سیلو؛ مقدمه‌ای بر تسخیرِ حافظه و توجیهِ جنگ‌هایِ پیش‌دستانه

جنایات فیک‌نیوزهای فارسی‌زبان در جنگ