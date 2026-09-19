پوشش گسترده کنگره 2750 شهید چهارمحال و بختیاری از شبکه جهان بین
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری استان چهارمحال و بختیاری کنگره ملی۲۷۵۰ شهید این استان را پوشش و انعکاس گستردهای میدهد.
سرپرست شبکه جهانبین برگزاری دومین کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری را رویدادی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام شهدا به نسلهای امروز دانست و از مشارکت فعال حوزههای مختلف پیام در پوشش و انعکاس رسانهای گسترده این کنگره خبر داد.
فرجالله فرهادی با بیان اینکه شبکه جهانبین همواره خود را متعهد به پاسداشت یاد و راه شهدا میداند گفت: تولید و پخش برنامههای مرتبط با کنگره شهدای استان، با هدف تقویت گفتمان ایثار، معرفی الگوهای مقاومت و انعکاس فعالیتهای ستاد کنگره انجام خواهد شد و تلاش میشود پیام شهدا با زبان رسانه به بهترین شکل منتقل شود.
وی با اشاره به عملکرد حوزههای مختلف پیام که در مجموع 50169 دقیقه است افزود: در ایام برگزاری کنگره، معاونتهای سیما، صدا، خبر، فضای مجازی، فنی و واحد شعر و موسیقی، با برنامهریزی دقیق و همکاری مستمر، محتواهای متنوع تولید و ارائه مینمایند که ضمن قدردانی از تلاش گسترده مجموعه همکارانم، امیدواریم این فعالیتها در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام شهدا به جامعه مؤثر باشند.