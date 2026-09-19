صدای غزه در صدای موسیقی آمریکا؛ هنرمندان موسیقی آمریکایی که برای دفاع از غزه هزینه دادند
جنگ غزه در ماههای گذشته به موضوعی برای بخشی از چهرههای شناختهشده موسیقی آمریکا تبدیل شده است. برخی خوانندگان در کنسرتهای خود درباره وضعیت مردم غزه صحبت کردهاند، برخی از همکاری با برنامهها و تورهای موسیقی مرتبط با هنرمندان دیگر کنار کشیدهاند و شماری نیز از کمک مالی به سازمانهای امدادرسان در فلسطین خبر دادهاند.
یکی از چهرههایی که در این میان بیشتر مورد توجه قرار گرفت، مکلِمور، خواننده و ترانهسرای آمریکایی بود. او که به دلیل ترانههایی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی شناخته میشود، در یکی از اجراهای خود درباره فلسطین صحبت کرد و ترانه «تالار هند» را اجرا کرد؛ قطعهای که در حمایت از فلسطینیان و در اعتراض به جنگ غزه منتشر شده است.
مکلِمور پس از این اجرا اعلام کرد که دیگر در ادامه تور کنسرتهای اد شیرن، خواننده مشهور بریتانیایی، حضور نخواهد داشت. این تصمیم در حالی مطرح شد که مکلِمور قرار بود بهعنوان یکی از هنرمندان همراه تور اد شیرن در چند اجرا روی صحنه برود.
اد شیرن در واکنش به این اتفاق گفت که تصمیم کنار گذاشتن مکلِمور توسط او گرفته نشده است. به گفته شیرن، قرارداد مکلِمور با برگزارکننده تور بوده و برخی محلهای برگزاری کنسرت اعلام کرده بودند که در صورت ادامه حضور او، برنامهها را لغو خواهند کرد.
در ادامه، چند هنرمند دیگر نیز از حضور در ادامه این تور کنارهگیری کردند. فینیس، خواننده، ترانهسرا و تهیهکننده آمریکایی نیز از جمله این افراد بود. لوکاس گراهام، گروه موسیقی دانمارکی که با ترانههای پاپ در آمریکا نیز شناخته شده، و بیگ پیگ، خواننده و ترانهسرای ایرلندی، نیز اعلام کردند که در ادامه تور حضور نخواهند داشت.
در سوی دیگر، شماری از هنرمندان موسیقی آمریکا کمک مالی خود را به مردم غزه اعلام کردند. مکلِمور گفت یک میلیون دلار از درآمد تور خود را به شش سازمان اختصاص خواهد داد که در زمینه حمایت از فلسطینیان فعالیت میکنند. ریچل آکورس، مجری و خواننده آمریکایی که بیشتر با نام «میس ریچل» شناخته میشود و به دلیل برنامههای آموزشی کودکان شهرت دارد، نیز از اهدای یک میلیون دلار به صندوق امداد کودکان فلسطین خبر داد. واکنش این هنرمندان در شرایطی شکل گرفته که موضوع غزه در فضای فرهنگی و هنری آمریکا نیز محل بحث بوده است. اهمیت این اتفاق بیشتر از شهرت تکتک این خوانندگان، در این نکته است که جنگ غزه به بخشی از دغدغههای عمومی میان هنرمندان و مخاطبان موسیقی در آمریکا تبدیل شده است.
* محمد محمدی