غزه در فهرست بلند جایزه ملی کتاب آمریکا

دو کتاب درباره تجربه مردم غزه در میان نامزدهای اولیه دو بخش از جایزه ملی کتاب آمریکا در سال ۲۰۲۶ قرار گرفتند؛ یکی مجموعه‌ای از شعر، جستار و عکس‌های فادی جودا و دیگری روایتی مستند از شهادت بازماندگان جنگ به قلم سمر یزبک.

فهرست بلند جایزه ملی کتاب آمریکا در سال ۲۰۲۶ در روزهای ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر اعلام شد و در میان ۵۰ اثر راه‌یافته به پنج بخش این جایزه، دو کتاب با محوریت غزه دیده می‌شود. یکی از این آثار در بخش شعر و دیگری در بخش ادبیات ترجمه‌شده قرار گرفته است.

در بخش شعر، کتاب «نمایشگاه G: شعرها، جستارها و عکس‌هایی از غزه» نوشته فادی جودا، شاعر و پزشک فلسطینی - آمریکایی، در فهرست بلند قرار گرفته است. این کتاب که از سوی انتشارات میلک‌وید منتشر شده، ترکیبی از شعر، جستار و عکس است و جودا در آن از جایگاه دوگانه خود به‌عنوان پزشکی که با بیماران سروکار دارد و شاهد ویرانی غزه از ایالات متحده است، می‌نویسد.

جودا پیش از این نیز در جایزه ملی کتاب آمریکا حضور داشته است. مجموعه شعر قبلی او در سال ۲۰۲۴ به جمع نامزدهای نهایی بخش شعر این جایزه راه یافته بود. امسال نام او بار دیگر در میان ۱۰ شاعر فهرست بلند قرار گرفته است؛ فهرستی که از میان ۲۸۵ اثر ارسالی به بخش شعر انتخاب شده است.

کتاب دوم، «حضور تو خطری برای جانت است: صداهای بقا و شهادت در غزه» نوشته سمر یزبک، نویسنده و روزنامه‌نگار سوری، در بخش ادبیات ترجمه‌شده جای گرفته است. ترجمه انگلیسی این کتاب را لِری پرایس انجام داده و انتشارات

«آتر پرس» آن را منتشر کرده است.

یزبک در سال ۲۰۲۴ با صدها نفر از بازماندگان غزه گفت‌وگو کرده و روایت‌های آنان از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و ماه‌های پس از آن را در این کتاب گرد آورده است. این روایت‌ها متعلق به غیرنظامیانی با سنین مختلف است و کتاب، تجربه آنان از زندگی در جریان جنگ، از دست دادن اعضای خانواده و ویرانی محل زندگی‌شان را دنبال می‌کند. عنوان کتاب نیز از عبارتی گرفته شده که در اعلامیه‌های منتشرشده برای ساکنان غزه پیش از بمباران به کار رفته بود.

سمر یزبک پیش از این نیز سابقه حضور در جایزه ملی کتاب آمریکا را داشته است؛ لِری پرایس، مترجم این اثر، نیز پیش‌تر سه بار برای ترجمه آثار ادبی نامزد نهایی این جایزه شده است.

فهرست بلند امسال در مرحله بعد به فهرست نهایی می‌رسد. نامزدهای نهایی پنج بخش جایزه در ۶ اکتبر اعلام خواهند شد و برندگان نیز ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ معرفی می‌شوند.

در فهرست امسال، غزه در دو قالب متفاوت وارد رقابت ادبی شده است: در یک سو، مجموعه‌ای از شعر، جستار و تصویر از فادی جودا قرار دارد و در سوی دیگر، مجموعه‌ای از روایت‌های ثبت‌شده بازماندگان جنگ که سمر یزبک آنها را گرد آورده است.