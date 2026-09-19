روایت جنگ در قاب تصویر؛ «با هم برای ایران» در باغ کتاب

نمایشگاه گروهی تصویرسازی «با هم برای ایران» با بیش از ۸۰ اثر از ۶۴ تصویرگر از شهرهای مختلف ایران، پنجشنبه ۲۶ شهریور در نگارستان باغ کتاب تهران افتتاح شد؛ نمایشگاهی که آثار آن از دل تجربه‌های مردم ایران در جریان جنگ شکل گرفته و روایت تصویرگران از وطن، ایستادگی، همبستگی و روزهای جنگ را کنار یکدیگر قرار داده است.

این نمایشگاه به همت گروه کتاب‌آرا و با همکاری مؤسسه سوره امید و باغ کتاب برگزار شده است. شکل‌گیری آن به فراخوانی برمی‌گردد که با هدف بازتاب نگاه هنرمندان به رویدادهای اخیر و تجربه‌های زیسته مردم ایران در مواجهه با جنگ منتشر شد. حاصل این فراخوان، مجموعه‌ای از آثار تصویری است که هر کدام از زاویه‌ای متفاوت به این دوره نگاه کرده‌اند.

در میان موضوعات آثار، مفاهیمی مانند وطن، ایستادگی، مقاومت، شجاعت، همبستگی اجتماعی، پرچم، تجربه جنگ، آینده و امید دیده می‌شود. «تشییع رهبر شهید» و روایت حضور مردم در بدرقه قهرمانان و شهدای جنگ نیز از دیگر موضوعاتی است که در برخی آثار نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته است.

از ویژگی‌های این نمایشگاه، حضور تصویرگرانی از شهرهای مختلف ایران است؛ در فهرست هنرمندان شرکت‌کننده نام‌هایی همچون محمدرضا دوست‌محمدی، محمدحسین صلواتیان، مهدی بادیه‌پیما، مهدی سرکانی، سید میثم موسوی، فاطمه تسلیمی، لیلا بدرعظیمی و شمار دیگری از تصویرگران دیده می‌شود.

هم‌زمان با نمایشگاه، یک کارگاه چهارروزه تصویرسازی نیز با راهبری محبوبه خسروی، استاد دانشگاه شیراز و مدرس تصویرسازی، برگزار می‌شود. این کارگاه در کنار نمایش آثار، به آموزش عملی، تجربه و گفت‌وگو درباره تصویرسازی اختصاص دارد.

«با هم برای ایران» در نهایت مجموعه‌ای از روایت‌های تصویری است که تصویرگران ایرانی از جنگ و تجربه اجتماعی پیرامون آن ساخته‌اند.