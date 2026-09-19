بنادر، کشتیها و پایتخت اوکراین هدف حملات سنگین روسیه قرار گرفت
روسیه در ادامه حملات خود به زیرساختهای اوکراین، بنادر و کشتیهای این کشور را بار دیگر هدف حملات سنگین خود قرار داد.
حملات روسیه به مواضع زیرساختی اوکراین دیروز نیز ادامه یافت رسانههای روسی در این زمینه خبر دادند که پهپادهای این کشور بامداد دیروز «پنج کشتی باری دشمن را در چند بندر از کار انداخته است.» طبق گزارش اسپوتنیک، حملات روسیه علیه اهداف اوکراینی شامل تانکرها و کشتیها به بنادر «یوژنی»، «چورنومورسک» و «اودسا» و همچنین در آبهای دریای سیاه اصابت کردند. در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این زمینه آمده است: «در نتیجه این حملات، در استان کییف مرکز گمرکی- لجستیکی در منطقه کوپیلوف در 41 کیلومتری غرب شهر کییف هدف قرار گرفت. این تأسیسات برای نگهداری و توزیع محمولههای نظامی که از اروپا وارد اوکراین میشد، مورد استفاده قرار میگرفت.» براساس اعلام این وزارتخانه، در استان اودسا نیز ارتش روسیه یک گذرگاه شناور بر روی رودخانه دنیستر را هدف قرار دادند. از این مسیر برای انتقال تسلیحات و تجهیزات وارد شده به اوکراین از رومانی و بندر ایزمائیل استفاده میشد. وزارت دفاع روسیه روز جمعه هم گزارش داده بود که پهپادهای «ژران» این کشور به دو کشتی در بندر اودسا که محمولههایی را برای نیروهای مسلح اوکراین حمل میکردند، حمله کردند.
تصرف 220 شهرک اوکراینی
وزارت دفاع روسیه همچنین در بیانیه دیگری اعلام کرد: نیروهای این کشور از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۵۳۰۰ کیلومترمربع از اراضی اوکراین و بیش از ۲۲۰ شهرک را تحت کنترل گرفتهاند. براساس این بیانیه ارتش روسیه تنها در ماه سپتامبر(شهریور) بیش از ۶۷۰ کیلومترمربع از اراضی و ۲۷ شهرک را در اوکراین تحت کنترل خود درآوردهاند. این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد عملیات نیروهای روسیه برای ایجاد یک منطقه حائل امنیتی در مناطق مرزی سومی و خارکیف اوکراین ادامه دارد. به گزارش مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد: شدیدترین درگیریها در مسیرهای منتهی به منطقه شهری کراماتورسک- اسلاویانسک جریان دارد و نیروهای روسیه مواضع دفاعی اوکراین در نزدیکی اسلاویانسک، کراماتورسک و دروژکیفکا را هدف قرار میدهند. به گفته این وزارتخانه، در مرکز دوبروپیلیا نیز درگیریهای خیابانی ادامه دارد.