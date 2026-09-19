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روزنامه الاخبار نوشت تسلط نیروهای صنعا بر سواحل مشرف به باب‌المندب، فرصت‌های تازه‌ای برای بهره‌برداری اقتصادی یمن از این تنگه استراتژیک ایجاد کرده است، فرصتی که می‌تواند بنادر، تجارت دریایی، انرژی و ظرفیت‌های لجستیکی این کشور را احیا کند.

در طول تاریخ، تنگه باب‌المندب نه‌تنها گذرگاهی میان دو دریا، بلکه یکی از شریان‌های حیاتی تجارت جهانی بوده است؛ از مسیرهای ادویه و عطر در دوران باستان گرفته تا خطوط انرژی و کشتیرانی مدرن که پس از گشایش کانال سوئز اهمیتش دوچندان شد. قدرت‌های استعماری و سپس بازیگران معاصر همواره در پی سلطه بر این تنگه باریک بوده‌اند تا جریان کالا و سوخت را در اختیار گیرند، اما اکنون با تثبیت حضور نیروهای یمنی در سواحل و جزایر مشرف بر آن، ورق تاریخ در حال برگشتن است و ثروتی که قرن‌ها در انتظار صاحبان واقعی‌اش مانده، بار دیگر به آنها خواهد رسید.

ثروت عظیم باب‌المندب در انتظار یمن

روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی تفصیلی به بررسی پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیک تسلط یمنی‌ها بر تنگه باب‌المندب و شهرهای ساحلی مشرف بر آن پرداخته و تأکید کرده است که یمن علی‌رغم اهمیت حیاتی این منطقه، تاکنون به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم نتوانسته از اشراف جغرافیایی خود بهره کافی ببرد. تثبیت کنترل نیروهای صنعا بر این گذرگاه استراتژیک اکنون امید به بهره‌برداری از ویژگی‌های منحصربه‌فرد یمن در خدمت اقتصاد کلان کشور را احیا کرده است. این تسلط نه‌تنها کنترل مستقیم بر یکی از مهم‌ترین خطوط کشتیرانی جهان را فراهم می‌آورد، بلکه زمینه را برای تبدیل تهدیدهای پیشین به فرصت‌های پایدار اقتصادی مهیا ساخته است.

رژیم سعودی و امارات و زیرساخت‌های یمن

این رسانه لبنانی می‌افزاید که اسناد کشف‌شده در بندر المخا نشان می‌دهد اماراتی‌ها و سپس سعودی‌ها طی سال‌های گذشته اتاق‌های عملیات مستحکمی در محوطه این بندر حیاتی ایجاد کرده و آن را به پادگان نظامی برای تخلیه محموله‌های تسلیحاتی تبدیل کرده بودند. این اقدام باعث سقوط درآمدهای گمرکی بندر از ۱۴ میلیارد ریال در سال ۲۰۲۲ به ۴ میلیارد ریال در سال قبل شد و سواحل ذوباب و رأس‌العاره را به گذرگاه‌های امن برای کالاهای قاچاق وارداتی از شاخ آفریقا بدل کرد. همزمان وضعیت معیشتی ساکنان این شهرها به پایین‌ترین سطح رسید. توجه امارات و عربستان به المخا و سواحل الخوخه، یختل و ذوباب همسو با طرح آمریکایی بوده که هدف آن تحویل این مناطق به متحدان واشنگتن و ایجاد فرودگاه‌های نظامی از جمله فرودگاه ذوباب در مساحت ۲۳۰ کیلومترمربع بود؛ طرحی که با شکست سرتیپ طارق صالح به تعویق افتاد اما متحدان آمریکا همچنان در پی تبدیل این مناطق به اقلیم مستقل تحت سلطه خارجی بودند.

دارایی‌های اقتصادی بازپس‌گرفته‌شده

یک منبع اقتصادی نزدیک به دولت عدن دارایی‌های تصرف‌شده توسط نیروهای صنعا را بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است. این دارایی‌ها شامل فرودگاه بین‌المللی سواحل المخا با هزینه ساخت بیش از ۶۵ میلیون دلار، دو فرودگاه نظامی در ذوباب و المخا، جاده‌های عمومی به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون دلار، نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی به ارزش ۶۰ میلیون دلار، پروژه‌های آبی بیش از ۱۰ میلیون دلار و بیمارستان‌ها و شهرک پزشکی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است. سازمان بنادر دریای سرخ نیز بندر المخا را به چرخه خدمت بازگردانده و با اعلام مشوق‌هایی از جمله کاهش ۵۰ درصدی تعرفه‌های گمرکی، مالیاتی و هزینه‌های خدمات بندری، تجار و واردکنندگان را به بازگشت فعالیت‌ها تشویق کرده است.

کنترل جزایر و فرصت‌های ژئواکونومیک

الاخبار همچنین دستاوردهای جغرافیایی-اقتصادی صنعا را شامل بازپس‌گیری کنترل ۳۳ جزیره مسکونی و غیرمسکونی از میون تا مجمع‌الجزایر حنیش در نزدیکی آب‌های سرزمینی اریتره دانسته که کنترل مستقیم انصارالله بر گذرگاه بین‌المللی و خطوط کشتیرانی جهانی را تضمین می‌کند. فرصت‌های اقتصادی برجسته پیش‌رو شامل بهره‌گیری از جریان آبی قوی تنگه برای تولید حدود ۵۰۰۰ مگاوات انرژی، ایجاد بنادر خدماتی برای کشتی‌ها، تبدیل سواحل ذوباب به منطقه آزاد و مرکز لجستیک و احیای پروژه استراتژیک «پل نور» برای اتصال یمن به کشورهای شاخ آفریقا است. این ظرفیت‌ها می‌تواند اقتصاد یمن را از وابستگی به شرایط جنگی خارج کرده و به موتور توسعه ملی تبدیل کند.

حمله به عمق خاک عربستان

هم‌زمان با تثبیت کنترل بر باب‌المندب، نیروهای مسلح یمن عملیات‌های موفقی را در عمق خاک عربستان انجام داده‌اند. انفجارهای پیاپی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض گزارش شده و شعله‌های آتش همراه با ستون بزرگی از دود سیاه مشاهده شده است؛ حرکت هواپیماها در این فرودگاه متوقف و برخی پروازها تغییر مسیر داده‌اند. برخی منابع از حمله پهپادی یمنی‌ها به اهداف نظامی و تأسیسات حیاتی از جمله ساختمان باربری فرودگاه و تأسیسات آرامکو خبر داده‌اند. سازمان دفاع مدنی عربستان هشدار زودهنگام برای مناطق جده، طائف، ینبع، العلا و خمیس مشیط اعلام کرد. ارتش یمن همچنین از سرنگون کردن یک فروند جنگنده اف-۱۵ سعودی بر فراز استان مأرب با موشک زمین‌به‌هوای ساخت داخل خبر داده و اسکادران‌های اف-۱۵ و تایفون را مجبور به فرار کرده است. رئیس کمیته امور اسیران یمن نیز اعلام کرد ریاض از طریق واسطه ثالث پیگیر سرنوشت خلبانان این جنگنده است.

در مقابل، ارتش عربستان با توپخانه بخش‌های مرزی شدا و الظاهر استان صعده را هدف قرار داده است. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد جنگنده‌های سعودی در یک هفته گذشته ۳۰۰ نوبت به استان‌های مختلف یمن از جمله تعز، حجه، مأرب، الجوف، البیضاء، عمران، لحج، الحدیده و صعده حمله کرده‌اند. تنها در یک شبانه‌روز ۲۶ نوبت بمباران با هواپیماهای اف-۱۵ و تایفون انجام شده که از پایگاه‌های طائف و خمیس مشیط به پرواز درآمده‌اند. این تجاوزات در حالی ادامه دارد که نیروهای مسلح یمن تحرکات جنایتکارانه با ماهیت داعشی دشمن سعودی در صنعا را نیز خنثی کرده‌اند و اعلام کرده‌اند این اقدامات بدون پاسخ نخواهد ماند.

دست رد مصر به سینه آل‌سعود

قاهره در موضع‌گیری خود نسبت به بحران یمن، ضمن تأکید بر تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و باب‌المندب، ورود به درگیری مستقیم با انصارالله را رد کرده است. منابع آگاه به الاخبار گفته‌اند بحث‌های اخیر مصر و عربستان بر حفاظت از ثبات اقتصادی و امنیتی ریاض با تکیه بر ابزارهای دریایی، هوایی و اطلاعاتی و ترجیح راهکار سیاسی متمرکز بوده است. مصر نسبت به پیشنهاد عربستان برای اعزام نیروی زمینی به یمن حساسیت ویژه‌ای نشان داده و آن را انتقال به سطح متفاوتی از تعهد نظامی با پیامدهای تضمین‌نشده دانسته است. مقامات مصری معتقدند پایان دادن به آن‌چه «خطر انصارالله» می‌نامند با حملات هوایی یا دریایی میسر نیست و تداوم عملیات بدون مسیر سیاسی می‌تواند تهدید را بازتولید یا افزایش دهد، موضعی که نشان‌دهنده بن‌بست استراتژیک رژیم سعودی در برابر مقاومت یمن است. در این میان، خبر می‌رسد که این رژیم دربه‌در پیگیر سرنوشت خلبان‌های اف-15 سرنگون‌شده خود است و راه به جایی نبرده است؛ این را هم بیفزایید به فهرست بن‌بست‌های آل‌سعود در ماجرای یمن!