رسانه‌های آمریکایی می‌گویند گزارش پنتاگون درباره میزان خسارت‌ها و تلفات آمریکا در جنگ ایران سراسر کذب است و خسارت‌ها و تلفات آمریکا بسیار فراتر از گزارش‌های رسمی است.

در حالی که افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل در نتیجه جنگ علیه ایران دولت ترامپ را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور به‌شدت تحت فشار قرار داده است، رسانه‌های آمریکا در گزارش‌های تازه‌ای جبهه جدیدی را علیه ترامپ باز کرده و دروغ‌های پنتاگون درباره میزان تلفات و خسارت‌های آمریکا در جنگ با ایران را برملا کرده‌اند. در همین رابطه «ای‌بی‌سی‌نیوز» به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته است: خسارات وارده به پایگاه‌های آمریکایی در غرب آسیا در اثر حملات ایران ممکن است «دهه‌ها» زمان ببرد تا ترمیم شوند. به گفته وی میزان تخریب بسیار بیشتر از آن چیزی است که به اطلاع عموم رسیده است. برخی از تأسیسات «آسیب‌های غیرقابل جبران» دیده‌اند و بازسازی آنها نیازمند سال‌ها کار خواهد بود، نه تعمیرات سریع.

روزنامه واشنگتن‌پست هم به نقل از ٦ مقام آمریکایی که «از داده‌های داخلی وزارت جنگ درخصوص آمار تلفات آگاهی دارند»، نوشته است: «شمار نظامیان آمریکایی جان‌باخته در خاورمیانه طی جنگ جاری علیه ایران، بیش از رقمی است که پنتاگون به‌طور عمومی اعلام کرده است». به نوشته این روزنامه‌، یکی دیگر از مقام‌های مطلع که خواست نامش فاش نشود، گفت که از ۲۸ فوریه و آغاز جنگ علیه ایران (9 اسفند)، ۲۳ نظامی جان خود را از دست داده‌اند(که قطعا آمار واقعی بسیار بیشتر از این اعداد است) و همه موارد مرگ اعلام‌نشده مستقیما با درگیری‌ها مرتبط نیستند، اما شامل پرسنل آمریکایی می‌شوند که در بحبوحه خصومت‌های جاری در غرب آسیا حضور داشته‌اند. این مقام همچنین افزود که سه پیمانکار آمریکایی مستقر در منطقه نیز از زمان آغاز عملیات کشته شدند. براساس سندی که توسط روزنامه «واشنگتن پست» بررسی شده، سنتکام که مسئولیت نظارت بر عملیات‌ها در غرب آسیا را بر عهده دارد، برآورد کرده است که جنگ علیه ایران تا اوایل ماه سپتامبر(شهریور) حدود ۴۳.۶ میلیارد دلار هزینه در پی داشته است. این رقم شامل ۲۸ میلیارد دلار هزینه مهمات مصرف‌شده در جریان درگیری است، اما خسارات وارده به پایگاه‌های آمریکا را دربر نمی‌گیرد. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا، در واکنش به گزارش واشنگتن‌پست آن را «دروغ کامل» و «جعلی» خواند و این رسانه را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده است.