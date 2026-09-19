سال تحصیلی در فلسطین، با همه‌جای دنیا فرق دارد! صهیونیست‌ها 98 درصد مدارس این کشور اشغال شده را تخریب کرده‌اند و بنابر اعلام مقامات فلسطینی، جان 500 هزار دانش‌آموز فلسطینی نیز در خطر است.

هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید در نوار غزه، بازگشت حدود

۵۰۰ هزار دانش‌آموز فلسطینی به کلاس‌های درس در حالی انجام می‌شود که بخش عمده زیرساخت‌های آموزشی این منطقه بر اثر حملات رژیم آپارتاید اسرائیل آسیب دیده یا ویران شده است؛ وضعیتی که آموزش و امنیت صدها هزار کودک فلسطینی را با تهدیدی جدی مواجه کرده است. وزارت آموزش غزه هم‌زمان با بازگشایی مدارس، از جامعه جهانی خواسته است برای «توقف فوری جنگ» و حفاظت از مراکز آموزشی و کارکنان آنها اقدام کند. براساس اعلام این وزارتخانه، حدود نیم میلیون دانش‌آموز در آغاز سال تحصیلی جدید فعالیت آموزشی خود را در حالی از سر گرفته‌اند که بسیاری از آنها در فضاهای موقت آموزشی مشغول تحصیل شده‌اند.

در همین حال، آمار ارائه‌شده از سوی صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) نشان می‌دهد بیش از ۴۲۰ هزار کودک در غزه همچنان امکان دسترسی به آموزش را ندارند و ۹۸ درصد مدارس این منطقه آسیب دیده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد بحران آموزش در غزه صرفاً مسئله‌ای مربوط به تعطیلی مدارس نیست، بلکه به نابودی گسترده زیرساخت‌هایی مربوط است که میلیون‌ها کودک برای ادامه تحصیل به آنها وابسته‌اند.

بازگشت کودکان به مدرسه نیز در شرایطی انجام می‌شود که حملات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. در یکی از مدارس غزه، احمد ابورزیق، بنیانگذار بنیاد «ذهن‌های بزرگ غزه»، با اشاره به وضعیت دانش‌آموزان گفت: هیجان و شادی کودکان با شنیده‌شدن صدای یک حمله صهیونیست‌ها در نزدیکی مدرسه ناگهان به ترس تبدیل می‌شود. این در حالی است که والدین همچنان درباره فرستادن فرزندان خود به مدارس همزمان با گسترش حملات صهیونیست‌ها نگران هستند. تنها در یک مورد، روز گذشته نظامیان صهیونیست یک مادر و یک کودک را به طور مستقیم با گلوله جنگی در مرکز غزه هدف قرار دادند.

این نگرانی‌ها تنها به ساختمان مدارس محدود نمی‌شود. در جریان توحش‌های اخیر، منابع بیمارستانی در غزه از شهادت یک دختر فلسطینی در پی تیراندازی نظامیان صهیونیست در شمال اردوگاه نصیرات و همچنین شهادت دو فلسطینی دیگر در حملات هوایی و پهپادی رژیم اسرائیل در شجاعیه در شرق شهر غزه و جبالیا در شمال این باریکه خبر دادند.

به این ترتیب، کودکان فلسطینی اکنون در یک دوراهی عجیب قرار دارند؛ از یک‌سو آغاز سال تحصیلی باید نماد بازگشت به زندگی عادی، یادگیری و امید باشد و از سوی دیگر، کلاس‌های درس خود زیر آماج حملات صهیونیست‌ها قرار دارد. اکنون هر بمب 2 هزار پوندی اهدایی از سوی آمریکا می‌تواند به بهای جان دانش‌آموزان فلسطینی تمام شود. یکی از مسئولان بنیاد «ذهن‌های بزرگ غزه» ابراز امیدواری کرده است که سال تحصیلی جدید بدون از دست رفتن هیچ کودک یا دانش‌آموزی سپری شود؛ مسئله‌ای که بعید است با ادامه توحش صهیونیست‌ها محقق شود.

کرانه باختری

بحران تنها به داخل مدارس غزه محدود نیست. در کرانه باختری نیز فشار بر زندگی روزمره فلسطینیان ادامه دارد. براساس گزارش‌های میدانی، شهرک‌نشینان صهیونیست در روستای برقه در نزدیکی رام‌الله یک خانه فلسطینی را به آتش کشیدند. در منطقه یطا در جنوب الخلیل نیز گزارش شده است که شهرک‌نشینان، در حالی که از سوی نظامیان صهیونیست محافظت می‌شدند، جریان آب روستا را قطع کرده‌اند؛ اقدامی که باعث قطع آب شرب حدود ۷۰۰ فلسطینی شده است.

یورش شهرک‌نشینان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری اکنون به یک امر عادی بدل شده است. طی این یورش‌ها که با حمایت نظامیان صهیونیست انجام می‌شود، شهرک‌نشینان اقدام به تخریب اموال و دارایی‌های فلسطینیان می‌کنند. در یکی از غم‌انگیزترین موارد، شهرک‌نشینان درخت‌ها زیتون که ماحصل یک عمر زحمت کشاورزان فلسطینی است، در باغات کرانه باختری به آتش کشیدند. همچنین خانه‌ها، خودروها، و سایر دارایی‌های فلسطینیان اکنون در معرض ویرانی دائمی صهیونیست‌ها قرار دارد. توحش نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست در حالی انجام می‌شود که آمریکا به طور مستقیم در حال حمایت نظامی و تسلیحاتی از نسل‌کشی فلسطینیان در غزه است. فراتر از این مسئله، کشورهای اروپایی و جامعه جهانی نیز چشمان خود را به روی توحش صهیونیست‌ها بسته و اقدامی عملی برای مقابله با آن انجام نمی‌دهند.