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با افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت در آمریکا که در نتیجه کنترل جبهه بزرگ مقاومت بر تنگه‌های هرمز و باب المندب رخ داده، برخی جایگاه داران سوخت در آمریکا اعلام کرده‌اند که گازوئیلی برای فروش ندارند. هم‌زمان واشنگتن‌پست نوشته است: «بدترین بخش شوک اقتصادی جنگ با ایران، هنوز از راه نرسیده است.»

6 ماه مقاومت جانانه ملت ایران مقابل ارتش یک تریلیون دلاری آمریکا و نوچه‌های این کشور، موجب شد که ترامپ با شکست در تحقق اهداف خود از مسیر نظامی راهبرد خود را در مقابل ایران عوض کرده و به راهبرد منسوخ فشار حداکثری بازگردد؛ هدف اعلامی ایجاد کمبود شدید کالاهای اساسی، نابودی اقتصاد ایران و ایجاد شورش داخلی بود اما همان موقع کارشناسان هشدار دادند که این راهبرد نتیجه عکس خواهد داشت. در حالی که قرار بود با کمبود کالاهای اساسی مثل بنزین در ایران مردم به خیابان‌ها بریزند گزارش‌ها نشان می‌دهد که افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا وضعیتی بحرانی ایجاد کرده است. ترامپ مرتب وعده می‌دهد با اتمام جنگ قیمت بنزین و گازوئیل کاهش خواهد یافت اما گوش بازار انرژی دیگر به دروغ‌های ترامپ بدهکار نیست. ادعای «سباستین گورکا»، مدیر ارشد مبارزه با تروریسم در شورای امنیت ملی آمریکا هم در مورد کاهش قیمت بنزین بعد از پیروزی بر ایران مورد تمسخر کاربران شبکه اجتماعی ایکس قرار گرفته است. یک کاربر خطاب به وی نوشته است: معلوم است که خودت برای هر گالن بنزین ۶ دلار یا برای هر گالن گازوئیل ۸.۵۰ دلار پول نمی‌دهی. و معلوم است که نمی‌توانی قبول کنی که ما همین حالا جنگ در ایران را باخته‌ایم. لطفاً به‌جای خیال‌پردازی‌هایی که ترامپ در سر دارد، با واقعیت روبه‌رو شو.»

تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها ؛ هر باک هزار دلار!

گزارش‌ها نشان می‌دهد بازار انرژی در آمریکا دیگر به گفتاردرمانی ترامپ اهمیتی نمی‌دهد و در نتیجه جنگ علیه ایران که به مسدود شدن دو تنگه راهبردی منجر شده، قیمت گازوئیل در یک جهش تاریخی در برخی ایالت‌های آمریکا به 8 دلار در گالن رسیده است. واشنگتن‌پست هشدار داده که این جهش بزرگ قیمت بنزین و گازوئیل تازه آغاز راه است. به نوشته این روزنامه آمریکایی، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که پیامدهای جنگ‌افروزی ترامپ به‌زودی در قالب جهش‌های بسیار چشمگیر در قیمت بنزین و گازوئیل تشدید خواهد شد. و با وجود اطمینان‌بخشی‌های دولت ترامپ، احتمالاً مرحله‌ای جدید و به‌طور بالقوه ویران‌کننده‌تر از نظر اقتصادی در این جنگ آغاز خواهد شد. تحلیلگران بازار هشدار می‌دهند که به‌دلیل کمبود نفت خام و خساراتی که جنگ‌های غرب آسیا و اوکراین به پالایشگاه‌های تبدیل‌کننده نفت به گازوئیل و بنزین وارد کرده‌اند، شوک‌های قیمتی تازه‌ای در آستانه اصابت به رانندگان است.

تغییر لحظه‌ای قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا نگرانی شدید خانواده‌ها را به دنبال داشته است. شبکه «سی‌ان‌ان» در همین زمینه گزارش داده است که در آمریکا میزان جست‌وجوی «قیمت بنزین» در گوگل طی یک ماه اخیر 357 درصد افزایش داشته است! در فلوریدا انتشار یک فیلم در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد قیمت یک باک گازوئیل برای یک ماشین سنگین به حدود هزار دلار رسیده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که رانندگان کامیون به همین دلیل دست از کار کشیده‌اند. نیوزویک نوشته است: همزمان با افزایش شدید قیمت سوخت در آمریکا، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از تمام‌شدن گازوئیل در برخی جایگاه‌های سوخت حکایت دارد. آمریکایی‌ها با اشتراک‌گذاری موج افزایش قیمت‌ها در شبکه‌های اجتماعی التماس جی‌دی ونس از رأی‌دهندگان آمریکایی را برای دادن یک شانس دوباره به جمهوری‌خواهان را در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره مسخره می‌کنند.

همه کالاها گران می‌شوند

شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی هم در گزارشی با اشاره به ثبت رکورد جدید قیمت گازوئیل در آمریکا، نوشته است: قیمت بی‌سابقه این سوخت، بخش حمل‌ونقل را در آمریکا به‌شدت تحت فشار قرار داده و در صورت تداوم قیمت‌های بالا، پیامدهای اقتصادی آن به‌تدریج به سایر بخش‌های اقتصاد این کشور نیز سرایت خواهد کرد. در گزارش سی‌ان‌بی‌سی آمده است که قیمت گازوئیل به رکورد بی‌سابقه ۶.۳۱ دلار در هر گالن رسیده؛ رقمی که در پی آغاز جنگ تجاوزکارانه و بی‌دلیل آمریکا علیه ایران در سال جاری میلادی، روندی صعودی را طی کرده است. این گزارش می‌افزاید: کارشناسان اقتصادی و حوزه زنجیره تأمین معتقدند که آنچه اکنون در بخش حمل‌ونقل آغاز شده، در نهایت قیمت تقریباً همه کالاها و خدمات در اقتصاد آمریکا را افزایش خواهد داد.

براساس این گزارش، «دیوید راسل» مدیر جهانی استراتژی بازار در گروه آمریکایی «ترید استیشن» با اشاره به اینکه گازوئیل در تمام فعالیت‌های اقتصادی نقش دارد، تأکید کرد: شرکت‌های حمل بار نخستین گروهی هستند که از افزایش بهای گازوئیل آسیب خواهند دید اما در صورت تداوم قیمت‌های بالا، مصرف‌کنندگان و شرکت‌های بسیاری نیز متضرر خواهند شد. در ادامه گزارش سی‌ان‌بی‌سی با اشاره به اینکه افزایش قیمت گازوئیل تنها به بخش حمل‌ونقل محدود نمی‌شود، آمده است: براساس اعلام «مارک ولف» مدیر اجرایی انجمن ملی مدیران کمک انرژی، مشتریان خانگی نفت برای استفاده در گرمایش در صورت تداوم قیمت‌های فعلی، زمستان امسال تا ۳۱ درصد بیشتر پرداخت خواهند کرد.

زمستان سخت

روزنامه نیویورک‌تایمز هم در گزارشی با اشاره به افزایش شدید قیمت نفت گرمایشی در آمریکا پس از آغاز جنگ علیه ایران، نوشته است که هزینه گرمایش منازل برای برخی از آمریکایی‌ها در زمستان پیش‌رو به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. به گزارش ایرنا، در گزارش نیویورک‌تایمز آمده است که قیمت نفت گرمایشی که عمدتاً در ایالت‌های شمال‌شرقی آمریکا و آلاسکا مصرف می‌شود، از زمان آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه سال جاری (نهم اسفند ۱۴۰۴)، حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. این گزارش با اشاره به اینکه حدود سه درصد از خانوارهای آمریکایی از نفت گرمایشی برای گرم کردن منازل خود استفاده می‌کنند و بیش از

۸۰ درصد مصرف این سوخت در شمال‌شرقی آمریکا صورت می‌گیرد، می‌افزاید: میانگین قیمت نفت گرمایشی در سراسر آمریکا در هفته پیش از آغاز جنگ، ۴.۱۰ دلار به ازای هر گالن بود که یک ماه بعد با افزایش ۳۵ درصدی به ۵.۵۴ دلار رسید. براساس این گزارش، در ایالت نیویورک میانگین قیمت نفت گرمایشی در هفته منتهی به ۱۴ سپتامبر

(۲۳ شهریور) به ۶.۱۴ دلار در هر گالن رسید که در مقایسه با ۳.۷۰ دلار در همین تاریخ در سال گذشته، افزایش قابل‌توجهی داشته است.

نیویورک‌تایمز در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه قیمت نفت و سوخت به دلیل جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران افزایش یافته است، به نقل از «مارک ولف» مدیر اجرائی انجمن مدیران کمک انرژی ایالتی آمریکا که در حوزه کمک به خانوارهای کم‌درآمد فعالیت می‌کند، نوشت: بسیاری از آمریکایی‌ها در زمستان پیش‌رو با هزینه‌های بسیار بیشتری مواجه خواهند شد. بنابر این گزارش، خانوارهایی که از گاز طبیعی یا برق برای گرمایش استفاده می‌کنند نیز با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو خواهند شد، هرچند انتظار می‌رود این افزایش در مقایسه با خانوارهای مصرف‌کننده نفت گرمایشی محدودتر باشد زیرا قیمت برق خانگی در آمریکا در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته حدود پنج درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، حدود ۴۷ درصد از خانه‌های آمریکا در سال ۲۰۲۴ از گاز طبیعی برای گرمایش استفاده می‌کردند و حدود ۴۲ درصد نیز از پمپ‌های حرارتی و یا دیگر وسایل گرمایشی برقی بهره می‌بردند؛ بنابراین خانوارهای خارج از ایالت‌های شمال‌شرقی آمریکا و آلاسکا احتمالاً با شوک مالی کمتری در زمستان مواجه خواهند شد.