صهیونیستها یک بیمارستان را در لبنان پس از آتش زدن ویران کردند!
سرویس خارجی-
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که ارتش رژیم اسرائیل جمعهشبی که گذشت بیمارستان دولتی «میس الجبل» در جنوب لبنان را به آتش کشیده است.
سابقه حملات رژیم آپارتاید اسرائیل به زیرساختهای غیرنظامی بهویژه مراکز درمانی، به دههها پیش بازمیگردد چرا که اساساً این رژیم با «نسلکُشی» است که جلو میرود! در جنگ ۳۳روزه ۲۰۰۶، ارتش رژیم اسرائیل علاوهبر تخریب گسترده جادهها، پلها، فرودگاه بیروت، نیروگاهها و ایستگاههای سوخت، به بیمارستانها و مراکز درمانی نیز حمله کرد؛ دو بیمارستان دولتی در بنتجبیل و میسالجبل کاملاً ویران شد و چندین مرکز دیگر آسیب جدی دید. گزارشهای سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد که آمبولانسهای صلیبسرخ و مراکز درمانی نیز هدف قرار گرفتند و زیرساختهای حیاتی غیرنظامی بهگونهای گسترده آسیب دید که زندگی روزمره صدها هزار نفر را مختل کند. این الگو در عملیاتهای پیشتر از آن نیز دیده میشود و بخشی از استراتژیای است که بعداً بهعنوان «دکترین ضاحیه» شناخته شد؛ استراتژیای که تخریب گسترده زیرساختهای غیرنظامی را برای ایجاد فشار جمعی هدف قرار میدهد.
در درگیریهای اخیر از اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ و پس از آن، این الگو با شدت بیشتری تکرار شد. وزارت بهداشت لبنان و سازمان بهداشت جهانی گزارش دادهاند که بیش از ۲۰۰ کارمند بخش سلامت و امدادگر شهید و صدها نفر مجروح شدهاند؛ دهها بیمارستان و کلینیک آسیب دیده یا از کار افتادهاند و صدها آمبولانس نیز عمدا هدف قرار گرفتهاند. تحلیلهای سیانان نشان میدهد که بمبها در فاصله مرگبار از دستکم
۱۹ بیمارستان فرود آمدهاند و سازمانهایی مانند دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل برخی حملات به آمبولانسها و مراکز امدادی را «جرایم جنگی» توصیف کردهاند؛ از جمله حملات «دوبلتپ» که پس از رسیدن نیروهای امدادی تکرار میشوند. این حملات، در کنار تخریب شبکههای آب، برق و جادهها، بهویژه در جنوب لبنان، دسترسی به خدمات درمانی را بهشدت محدود کرده و بخشهایی از منطقه را عملاً غیرقابل سکونت ساخته است.
باز هم حمله به بیمارستان!
به گزارش جمعهشب ایرنا از شبکه المیادین، نظامیان رژیم آپارتاید اسرائیل در یک تجاوز آشکار دیگر به بخش درمان، پس از به آتش کشیدن این بیمارستان آن را به طور کامل تخریب کردهاند. وزارت بهداشت لبنان تأکید کرد که هدف قرار دادن نهاد، زیرساختها و کادر درمانی یک «جنایت تمامعیار» است. این وزارتخانه از جامعه جهانی و سازمان جهانی بهداشت و صلیبسرخ خواست تا رژیم صهیونیستی را بهخاطر این جنایتها بازخواست کنند. بامداد و صبح دیروز توپخانه رژیم صهیونیستی همچنین به منطقه وادی زبقین در جنوب لبنان حمله کرده است؛ نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین اقدام به یک انفجار شدید در شهرک المنصوری لبنان کردهاند. نابع لبنانی از وقوع انفجار بزرگ در شهرک المنصوری در جنوب صور و تحرکات زمینی رژیم صهیونیستی در شهرک صربین در بنتجبیل و نیز اقدام تخریبی بزرگ در شهرک الخیام در جنوب لبنان خبر دادند.
جنگندههای رژیم صهیونیستی روز شنبه روستای النبطیه الفوقا در جنوب لبنان را بمباران کردند. رسانههای لبنانی گزارش دادند که تیمی از امدادگران در زمان رفتن به محل بمباران از حملات نجات یافتند. همچنین منابع محلی از انجام ۳ انفجار در روستای المنصوری نیز خبر دادند؛ منابع مذکور افزودند که در جریان این اقدام، نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی همزمان چندین خانه را در همین منطقه به آتش
کشیدند.
از طرف دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی انفجار یک بسته انفجاری در منطقه امنیتی جنوب لبنان، دو نظامی این رژیم زخمی شدند. براساس این گزارش، جزئیات بیشتری درباره محل دقیق وقوع انفجار منتشر نشده است. ارتش رژیم صهیونیستی که روزانه جنوب لبنان را هدف تجاوزات خود قرار میدهد، به بهانه انفجار یک بمب دستساز در منطقه امنیتی، مدعی شد که زیرساختهایی را در مناطقی از جنوب لبنان هدف قرار داده است!
اسرائیل، شر مطلق
همچنین مفتی جعفری لبنان با شر مطلق توصیفکردن رژیم صهیونیستی گفت: «واشنگتن و تلآویو در جهت ایجاد تفرقه و اختلاف داخلی در لبنان تلاش میکنند.» شیخ احمد قبلان گفت: «تفرقه در هر کشوری، موجودیت آن را تهدید میکند. برخی طرفهای منطقهای و بینالمللی تمام توان خود را صرف تلاش برای تجزیه لبنان و دامن زدن به اختلافات فرقهای میکنند. کشوری که دچار تفرقه باشد، به سرعت فرو میپاشد و در شعلههای آتش میسوزد. هیچچیز خطرناکتر از سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن نیست که واشنگتن و تلآویو آن را در لبنان دنبال میکنند.»
سید علی فضلالله، روحانی برجسته لبنانی، نیز با اشاره به تجاوزات مداوم دشمن صهیونیستی به جنوب این کشور، مردم را به حفظ وحدت داخلی و هوشیاری بیش از پیش در برابر تحرکات اسرائیل فراخواند. فضلالله گفت: «اسرائیل با تجاوز به روستاها و شهرکهای جنوب لبنان، تخریب ساختمانها، مؤسسات و زیرساختها در این مناطق، بهدنبال تضعیف روحیه ساکنان آن است. اسرائیل این مناطق را منطقه امنیتی خود اعلام کرده و از آنها صرفنظر نخواهد کرد مگر طبق شروط خود و نه شروطی که ضامن آرمانهای مردم لبنان برای حاکمیت بر سرزمینشان باشد.» وی، بار دیگر از دولت لبنان که مسئول حاکمیت بر تمام کشور و عدم چشمپوشی از یک وجب از خاک خود است، خواست تا با قاطعیت علیه وقایع جاری موضع بگیرد و صدای خود را برای توقف این خونریزی و جلوگیری از ادامه آن بلند کند.