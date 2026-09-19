افزایش شمار قربانیان حمله انتحاری در پاکستان به 31 کشته و 100 زخمی

تلفات عملیات انتحاری روز جمعه در مسجد نزدیک مقر فرماندهی پلیس در شهر کوهات در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان به 31 کشته و 100 زخمی رسیده است.

روز جمعه منابع محلی در پاکستان از وقوع یک انفجار در مسجدی متصل به ستاد پلیس در کوهات، مرکز استان پختونخوا خبر دادند. دیروز مقامات دولتی پاکستان اعلام کردند شمار قربانیان این حمله انتخاری و تیراندازی مهاجمان مسلح به دنبال آن به دست‌کم ۳۱ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی افزایش یافته است. مقام‌های محلی پلیس پاکستان اعلام کردند که حداقل ۱۶ نفر از کشته‌شدگان از نیروهای پلیس هستند. به گزارش شفقنا، براساس گزارش‌های منتشرشده، مهاجمان ظهر جمعه و هم‌زمان با برپایی نظام جمعه یک موتور مملو از مواد منفجره را به سوی مسجد راندند و به دنبال انفجار نیز شروع به تیراندازی کردند. انفجار همچنین خسارت شدیدی به مسجد وارد کرد و دیوار بیرونی مقر پلیس فروریخت. براساس گزارش‌ها گروه تروریستی «حافظ گل بهادر» وابسته به «تحریک طالبان» پاکستان مسئولیت این انفجار را برعهده گرفته است.