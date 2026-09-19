نجباء عراق: حتی یک پوکه هم تحویل نخواهیم داد

رئیس شورای سیاسی نجباء درباره پروژه خلع‌سلاح مقاومت، به‌طور صریح، گفت: «حتی یک پوکه هم تحویل نمی‌دهیم.»

شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش نجباء، صمن پذیرش گفت‌وگوی جدی و واقعی که منافع همه طرف‌ها را تأمین کند، گفت: «اگر مطالبات ما داده نشود، حتی یک پوکه هم تحویل نخواهیم داد.» او گفت که نمی‌‌شود از ما چیزی بخواهند و در عوض آن حواله به آینده دهند. این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد که مطالبی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی درباره تعیین سقف زمانی برای فعالیت‌های کمیته انحصار سلاح منتشر شده، کاملاً نادرست است و هیچ مدت زمان مشخصی برای انحصار سلاح در دست دولت تعیین نشده است. همچنین یک تحلیلگر سیاسی عراقی با اشاره به توطئه‌های واشنگتن علیه مقاومت در عراق گفت که آمریکا در راستای منافع خود و خدمت به پروژه صهیونیستی، به دنبال خلع سلاح مقاومت در عراق و منطقه است.