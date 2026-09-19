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کد خبر: ۳۳۸۳۴۲
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۴
سرویس کیهان » اخبار
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روسیه

بهمن جان ۱۷ کوهنورد را گرفت

ریزش ناگهانی یک بهمن عظیم در تنگه بزنِگی در مرز روسیه و گرجستان، یک گروه ۳۳ نفره از کوهنوردان را گرفتار کرد و به مرگ ۱۷ نفر انجامید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کوهستان قفقاز در روسیه شاهد یکی از مرگبارترین حوادث اخیر کوهنوردی بود. این حادثه در تنگه بزنِگی در منطقه کاباردینو-بالکاریا و در نزدیکی مرز روسیه و گرجستان روی داد و عملیات گسترده‌ای برای جست‌وجوی افراد گرفتار و انتقال جان‌باختگان آغاز شد.
با وقوع بهمن، اعضای گروه کوهنوردان در شرایط دشوار کوهستان گرفتار شدند. امدادگران برای یافتن افراد ناپدید و نجات بازماندگان وارد عملیات شدند؛ عملیاتی که به دلیل شرایط سخت منطقه و احتمال وقوع بهمن‌های دوباره با دشواری همراه بود. براساس گزارش‌های منتشرشده، از مجموع ۳۳ نفر حاضر در این گروه، ۱۰ نفر توانستند خود را به پایین کوه برسانند و تعدادی دیگر نیز در جریان این حادثه مجروح شدند. عملیات جست‌و‌جو و نجات برای یافتن ناپدیدشدگان و انتقال پیکر جان‌باختگان حدود یک هفته ادامه داشت. امدادگران در این مدت با شرایط دشوار جوی و کوهستانی و خطر ریزش دوباره بهمن مواجه بودند. با پیداشدن پیکر هفدهمین کوهنورد در روز ۱۳ سپتامبر، عملیات جست‌و‌جو و انتقال جان‌باختگان پایان یافت و شمار نهایی قربانیان این حادثه به ۱۷ نفر رسید.

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