افزایش جمعیت بیخانمانها و سالمندی بدون مسکن
یک گزارش آماری جدید نشان داده است جمعیت بیخانمانهای اروپا در
۱۷ کشور از ۲۳ کشوری که دادههای اخیر در مورد آنها موجود است، افزایش قابل ملاحظهای داشته است.
به گزارش ایسنا، یازدهمین گزارش سالانه «فدراسیون اروپایی سازمانهای ملی فعال در حوزه بیخانمانها» (FEANTSA) درخصوص محرومیت از مسکن، هشدار میدهد همزمان با افزایش جمعیت کل بیخانمانهای اروپا به حدود ۱.۴ میلیون نفر، حدود ۱۷۰ هزار سالمند نیز در سراسر این قاره بیخانمانی را تجربه میکنند. این گزارش همچنین تأکید دارد که آمار بیخانمانهای سالمند همچنان بسیار کمتر از واقعیت، برآورد میشود. این گزارش تخمین میزند ۱۶۶ هزار و ۲۶۱ نفر با سن ۶۵ سال و بالاتر در خیابانها یا اقامتگاههای اضطراری به سر میبرند و یا از خدمات ویژه بیخانمانها استفاده میکنند. در این گزارش آمده است رقم واقعی احتمالاً بالاتر است زیرا دادههای مربوط به افراد بیخانمانِ مسنتر همچنان ناقص بوده و میان کشورها تفاوتهای چشمگیری دارد. از میان ۲۳ کشوری که دادههای جدیدی درباره بیخانمانی داشتند، ۱۷ کشور افزایش این آمار را ثبت کردند. ایرلند در میان کشورهایی با آمارهای قابلمقایسه، شاهد شدیدترین افزایش بلندمدت بوده است به طوری که جمعیت بیخانمانها در این کشور با رشدی ۳۶۷ درصدی، از سههزار و ۷۳۸ نفر در سال ۲۰۱۴ به ۱۷ هزار و ۴۴۷ نفر در سال ۲۰۲۶ رسید. به گزارش آناتولی، پرتغال نیز افزایشی ۲۲۸ درصدی را ثبت کرد و شمار بیخانمانهای آن از چهار هزار و ۴۱۴ نفر در سال ۲۰۱۷ به ۱۴ هزار و ۴۷۶ نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. همچنین فرانسه شاهد رشدی ۱۸۷ درصدی بود و آمار بیخانمانهایش از ۱۱۰ هزار و ۸۹۴ نفر در سال ۲۰۰۹ به ۳۱۸ هزار ۱۸۵ نفر در سال ۲۰۲۴ رسید. در این بین فنلاند یکی از معدود کشورهایی بود که کاهش بلندمدتی را در این زمینه ثبت کرد و آمار بیخانمانی در آن از ۱۷ هزار و ۹۵۸ نفر در سال ۱۹۸۷ به سه هزار و ۴۲۹ نفر در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. با این حال، این رقم بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ رشدی ۳۴ درصدی داشته است. سهم افراد سالمند از جمعیت بیخانمانها نیز در کشورهای مختلف تفاوت چشمگیری دارد.