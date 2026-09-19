معافیت مالیاتی مالکان در صورت «اجاره مسکن» به مددجویان نهادهای حمایتی
سرپرست معاونت تأمین و توسعه مسکن مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از پیشبینی مجموعهای از حمایتها برای تأمین مسکن مددجویان خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمود حسینآبادی با اشاره به سازوکار دریافت تسهیلات ودیعه مسکن مددجویان اظهار داشت: برای اعطای تسهیلات قرضالحسنه مسکن به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی ارائه اجارهنامه معتبر ضروری است اما خانوادهها برای تنظیم اجارهنامه حتماً نباید به بنگاههای معاملات ملکی مراجعه و هزینه پرداخت کنند زیرا وزارت راه و شهرسازی سامانه خودنویس را برای ثبت رایگان قراردادهای اجاره راهاندازی کرده است.
حسینآبادی با اشاره به مشوقهای قانونی برای مالکان واحدهای مسکونی گفت: خانوادههای تحت پوشش سازمانهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در صورت اجاره واحد مسکونی، مشمول حمایتهای قانونی هستند و مالکان باید بدانند که اجاره دادن خانه به این خانوادهها علاوه بر جنبه مسئولیت اجتماعی میتواند مشمول معافیت مالیاتی نیز باشد.
وی توضیح داد: در صورتی که اطلاعات کد ملی مددجوی تحت پوشش در سامانه ثبت و اجارهنامه معتبر تنظیم شود، اطلاعات مربوط به قرارداد به سازمان امور مالیاتی منتقل میشود و مالک میتواند از معافیت مالیاتی پیشبینیشده در قانون برخوردار شود بنابراین مالکان نباید نگران مالیات باشند.
سرپرست معاونت تأمین و توسعه مسکن بهزیستی همچنین به یکی دیگر از حمایتهای قانونی در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: این خانوادهها در تعیین سقف الگوی مصرف نیز از پرداخت هزینههای آب، برق و گاز معاف هستند که این موارد بخشی از مشوقهای پیشبینیشده برای مشارکت مالکان در تأمین مسکن خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی است و اگر مالکان بتوانند واحدهای مسکونی خود را در اختیار این خانوادهها قرار دهند، علاوهبر ایفای مسئولیت اجتماعی از مشوقهای قانونی از جمله معافیتهای مالیاتی و حمایتهای مرتبط با الگوی مصرف آب، برق و گاز بهرهمند میشوند.
تسهیلات ودیعه با کارمزد ۴ درصد
و بازپرداخت ۱۵ ساله
به گفته حسینآبادی، مددجویان واجد شرایط از طریق مدیران کل بهزیستی استانها به هشت بانک عامل معرفی میشوند و میتوانند تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه دریافت کنند. این تسهیلات با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت ۱۵ساله در اختیار مددجویان قرار میگیرد و بهعنوان کمکهزینه ودیعه مسکن مورد استفاده قرار میگیرد. مددجویان پس از معرفی به بانک با حداقل ضمانت موردنیاز، تسهیلات را دریافت میکنند تا بتوانند مبلغ ودیعه مسکن خود را افزایش دهند. در مدل تأمین مسکن سازمان بهزیستی، داشتههای خانواده و توان آن برای تأمین بخشی از هزینهها نیز بهعنوان سهم آورده خانواده در نظر گرفته میشود.
150 میلیون تومان کمک بلاعوض بهزیستی
برای ودیعه مسکن
وی همچنین از اختصاص ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی سازمان بهزیستی به مددجویان خبر داد و گفت: این مبلغ را خود سازمان بهزیستی پرداخت میکند و برای دریافت آن نیازی به مراجعه به بانک نیست و زنان سرپرست خانوار در اولویت دریافت هستند و هر خانواده فقط یکبار میتواند از این کمک استفاده کند چون تعداد خانوادههای پشت نوبت دریافت حمایتهای مسکن بالاست.