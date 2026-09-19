شمار اتوبوسهای جدید تهران به ۲۵۰۰ دستگاه رسید
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: با ورود اتوبوسهای جدید به گمرک بندرعباس و تحویل ۹ اتوبوس داخلی، شمار اتوبوسهای نوسازی شده طی پنج سال اخیر به دو هزار و 500 دستگاه رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری شهر، مهرماه بزرگترین موقعیت برای توسعه کمی و کیفی وسایل نقلیه عمومی است و مدیریت شهری برای پوشش دادن افزایش ترددهای درونشهری، اتوبوسهای جدید را وارد خطوط پرتردد تهران میکند. این یعنی حتی شرایط محاصره جنگی نیز باعث نشده چرخ توسعه امکانات حملونقلی شهر کند شود.
آنگونه که معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرده، در حال حاضر ۳۱ دستگاه اتوبوس ۱۸متری دیزلی به بندرعباس رسیده و در حال تخلیه است. قرار است این اتوبوسها ظرف یک هفته ترخیص و راهی تهران شوند. به این ترتیب به مناسبت فرارسیدن مهرماه و ایام بازگشایی مدارس بهزودی این وسایل نقلیه در تهران رونمایی و وارد خطوط میشوند. همچنین ۹ اتوبوس عقابافشان وارد خطوط میشود تا شمار اتوبوسهایی که در دوره ششم مدیریت شهری به شهر افزوده شده، به دو هزار و 500 دستگاه برسد. محسن هرمزی با اشاره به روند افزایش اتوبوسهای شهری تهران اظهار داشت: مدیریت شهری طی ۵ سال اخیر نشان داده برای بهبود ظرفیت حملونقل تهران پای کار است و از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال توانسته دو هزار و 500 دستگاه اتوبوس نو وارد چرخه ترددی شهر کند که ۵۰۰ دستگاه آن برقی است. این یعنی در طول ۵ سال مدیریت شهری ششم تهران، به طور متوسط هر ماه ۴۱ اتوبوس نو وارد شهر شده است. وی ادامه داد: این آمار در شرایط وقوع دو جنگ، تحریم و شرایط افزایش قیمت ارز، دستاورد ارزشمندی محسوب می شود که نشان میدهد افق خدمترسانی در تهران با همه فراز و فرودها سطح متفاوت و قابلاعتنایی از گذشته پیدا کرده است. به گفته هرمزی، علاوه بر واردات اتوبوس از منابع داخلی و خارجی، ۷۳۸ اتوبوس فرسوده نیز در این دوره بازسازی شده تا از همه ظرفیتها برای پوشش حداکثری سفرهای شهری بهرهگیری شود.