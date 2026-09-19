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کد خبر: ۳۳۸۳۳۸
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۴
سرویس کیهان » اخبار
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معاون شهردار:

شمار اتوبوس‌های جدید تهران به ۲۵۰۰ دستگاه رسید

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: با ورود اتوبوس‌های جدید به گمرک بندرعباس و تحویل ۹ اتوبوس داخلی، شمار اتوبوس‌های نوسازی شده طی پنج سال اخیر به دو هزار و 500 دستگاه رسیده است. 
به گزارش پایگاه خبری شهر، مهرماه بزرگ‌ترین موقعیت برای توسعه کمی و کیفی وسایل نقلیه عمومی است و مدیریت شهری برای پوشش دادن افزایش ترددهای درون‌شهری، اتوبوس‌‎های جدید را وارد خطوط پرتردد تهران می‌‎کند. این یعنی حتی شرایط محاصره جنگی نیز باعث نشده چرخ توسعه امکانات حمل‌ونقلی شهر کند شود.
آن‌گونه که معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرده، در حال حاضر ۳۱ دستگاه اتوبوس ۱۸متری دیزلی به بندرعباس رسیده و در حال تخلیه است. قرار است این اتوبوس‌ها ظرف یک هفته ترخیص و راهی تهران شوند. به این ترتیب به مناسبت فرارسیدن مهرماه و ایام بازگشایی مدارس به‌زودی این وسایل نقلیه در تهران رونمایی و وارد خطوط می‌شوند. همچنین ۹ اتوبوس عقاب‌افشان وارد خطوط می‌شود تا شمار اتوبوس‌هایی که در دوره ششم مدیریت شهری به شهر افزوده شده، به دو هزار و 500 دستگاه برسد. محسن هرمزی با اشاره به روند افزایش اتوبوس‌های شهری تهران اظهار داشت: مدیریت شهری طی ۵ سال اخیر نشان داده برای بهبود ظرفیت حمل‌ونقل تهران پای کار است و از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال توانسته دو هزار و 500 دستگاه اتوبوس نو وارد چرخه ترددی شهر کند که ۵۰۰ دستگاه آن برقی است. این یعنی در طول ۵ سال مدیریت شهری ششم تهران، به طور متوسط هر ماه ۴۱ اتوبوس نو وارد شهر شده است. وی ادامه داد: این آمار در شرایط وقوع دو جنگ، تحریم و شرایط افزایش قیمت ارز، دستاورد ارزشمندی محسوب می شود که نشان می‌دهد افق خدمت‌رسانی در تهران با همه فراز و فرودها سطح متفاوت و قابل‌اعتنایی از گذشته پیدا کرده است. به گفته هرمزی، علاوه بر واردات اتوبوس از منابع داخلی و خارجی، ۷۳۸ اتوبوس فرسوده نیز در این دوره بازسازی شده تا از همه ظرفیت‌ها برای پوشش حداکثری سفرهای شهری بهره‌گیری شود.

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