کشف ۶۶۱ خودرو و موتور سرقتی در طرح ۳ روزه پلیس آگاهی کشور
در عملیات گسترده پلیس آگاهی در اواسط شهریورماه به مدت سه روز در تمامی استانهای کشور ۶۶۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه کشف شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: در راستای اجرای طرحهای ابلاغی و با هدف پاکسازی معابر و توقفگاهها از اموال ربودهشده، عملیاتی گسترده در اواسط شهریورماه سال جاری به مدت سه روز در تمامی استانهای کشور به طور همزمان اجرا و ۶۶۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه کشف شد. سرهنگ کامیار چهری افزود: ۲۴۰ تا ۲۵۰ گشت پلیس آگاهی در سراسر کشور راهاندازی شده و فعال هستند. کارآگاهان پلیس در عملیات اخیر، با بهرهگیری از توان بالای واحدهای اطلاعاتی و فنی موفق به کشف و سرکوب ۳۴۴ فقره جرم سرقت شدند. در این عملیات جدید هم جمعبندی نتایج نشان میدهد که در این مدت کوتاه، در مجموع ۶۶۱ دستگاه وسیله نقلیه کشف شده شامل ۳۵۱ دستگاه خودرو و ۳۱۰ دستگاه موتورسیکلت بوده است. وی ضمن هشدار به شهروندان اظهار داشت: خرید وسایل نقلیه بدون سند رسمی با قیمتهای بسیار پایین یا از طریق واسطههای غیرمعتبر، عملاً به سارقان در فروش اموال مسروقه کمک میکند.