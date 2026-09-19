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کد خبر: ۳۳۸۳۳۶
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۴
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دادستانی تهران علیه عوامل برگزاری «دو ماراتن تهران» اعلام جرم کرد

به دلیل برگزاری رویدادی تحت عنوان «دو ماراتن تهران» که موازین شرعی و قانونی در آن رعایت نشده بود، با ورود دادستانی تهران پرونده قضایی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، در پی برگزاری مسابقه دو ماراتن در بوستان ولایت که در این رقابت موازین قانونی و شرعی رعایت نشده بود، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و اقدامات قانونی لازم را در دستورکار قرار داد.
با ورود دادستانی تهران، علیه عوامل و دست‌اندرکاران برگزاری این رقابت اعلام جرم و پرونده قضایی تشکیل شد.

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