تأیید اخراج 3 دانشجوی اغتشاشگر در کمیته مرکزی انضباطی وزارت علوم
اخراج سه دانشجوی اغتشاشگر در اتفاقات اسفند ۱۴۰۴ در کمیته مرکزی انضباطی وزارت علوم تأیید شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، در جریان اتفاقات بهمن و اسفند ۱۴۰۴ در برخی دانشگاههای کشور که هتک حرمت به پرچم مقدس کشورمان صورت گرفت، تعدادی از عوامل اصلی این اتفاقات به کمیته انضباطی دانشگاهها معرفی شدند و پروندههای آنها بررسی و به کمیته مرکزی وزارت علوم ارجاع داده شد. پس از اجراع پروندهها به کمیته مرکزی تاکنون سه حکم اخراج از سوی این کمیته تأیید شده است که به شرح زیر است: فریبرز کهنزاد، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه شریف که با جرم ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه- آورنده پرچم جعلی شیروخورشید به کمیته انضباطی معرفی شد و حکم کمیته مرکزی در نهایت اخراج این دانشجو با محرومیت پنج سال از تحصیل است. پرنیان خدابخشی، دانشجوی مهندسی مواد دانشگاه شریف که با جرم ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه- آورنده پرچم جعلی شیروخورشید، پرونده انضباطی برای وی تشکیل شد و حکم کمیته مرکزی اخراج این دانشجو است و در صورت ابراز ندامت، سه ترم با احتساب سنوات خواهد بود. علیرضا جعفرزاده، دانشجوی اقتصاد سیاسی بینالملل دانشگاه شهید بهشتی که با جرم لیدری تجمعات غیرقانونی- ایجاد درگیری- سخنرانی و سردادن شعارهای هنجارشکن در اتفاقات اسفند ۱۴۰۴ پرونده انضباطی برای وی تشکیل شد و در نهایت حکم اخراج، در صورت ابراز ندامت سه ترم با احتساب سنوات توسط کمیته مرکزی برای این دانشجوی هتاک تعیین شده است.