هزاران بسته حمایتی و لوازمالتحریر میان خانوادههای زندانیان توزیع شد
در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، توزیع بستههای حمایتی و لوازمالتحریر میان خانوادههای زندانیان در استانهای مختلف در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به نزدیکشدن سال تحصیلی جدید، گفت: در قالب طرح مهر حمایت، انجمنهای حمایت زندانیان سراسر استان خوزستان با هدف کاهش بخشی از دغدغههای خانوادههای زندانیان و حمایت از ادامه تحصیل فرزندان آنان، چهار هزار و ۱۱۹ مورد بسته تحصیلی، کارت هدیه و کمکهزینه ثبتنام، هر مورد به ارزش ۴۰ میلیون ریال، تهیه و در حال توزیع میان خانوادههای تحت پوشش است. امیر خلفیان افزود: ارزش مجموع خدمات حمایتی پیشبینیشده در این طرح ۱۶۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است که با مشارکت انجمنهای حمایت زندانیان در سراسر استان اجرا میشود.
توزیع هزار بسته نوشتافزار
میان فرزندان مددجویان زندانی کرمان
همچنین رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: هزار بسته نوشتافزار میان فرزندان دانشآموز مددجویان زندانی شهر کرمان توزیع شده است که ارزش مجموع این کمکها بیش از دو میلیارد تومان برآورد میشود.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی افزود: این بستهها شامل کیف، دفتر، مداد، مداد رنگی، پاککن، تراش و کیف لوازمالتحریر است که میان دانشآموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم توزیع شده است.
وی ادامه داد: این بستهها با حمایت اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان کرمان و همراهی خیرین تهیه شده و اقلام موردنیاز نیز بهصورت مستقیم از تولیدکنندگان خریداری شده است که این موضوع موجب کاهش هزینهها نسبت به تأمین اقلام از بازار شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز از اختصاص و توزیع ۱۸۰ بسته حمایت تحصیلی میان دانشآموزان کمبرخوردار و در معرض آسیبهای اجتماعی استان در آستانه سال تحصیلی جدید با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و مشارکت و حمایت مالی نهادهای مردمی همکار و خیران خبر داد.
توزیع هزار بسته تحصیلی و معیشتی
میان خانواده زندانیان خراسانجنوبی
خبر دیگر اینکه، رئیسکل دادگستری استان خراسانجنوبی گفت: با هدف تکریم خانوادههای زندانیان و حمایت از فرزندان آنان، طرح تأمین بستههای تحصیلی و معیشتی با مشارکت دستگاه قضایی، ادارهکل زندانهای استان و انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بیرجند اجرا شد.
محمدجعفر عبداللهی افزود: در این طرح، ۷۰۰ بسته ویژه مدارس برای دانشآموزان خانوادههای زندانیان تهیه شده است که ارزش هر بسته ۲۵ میلیون ریال بوده و در مجموع ۱۷.۵ میلیارد ریال برای این بخش هزینه شده است.
وی همچنین از تهیه ۳۰۰ بسته حمایتی و معیشتی برای خانوادههای زندانیان خبر داد و اظهار داشت: ارزش هر بسته ۵۰ میلیون ریال و مجموع اعتبار اختصاصیافته برای تهیه این بستهها ۱۵ میلیارد ریال است.