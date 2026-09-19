فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۳۳۳
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ساخت نخستین سلول زیستی خورشیدی داخلی در دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی با طراحی و ساخت نخستین سلول زیستی خورشیدی ثبت‌شده در کشور گامی تازه در توسعه فناوری‌های نوین انرژی پاک و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای برداشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اختراع «ساخت سلول زیستی خورشیدی (بایوفتوولتائیک) بهینه‌سازی‌شده با سیستم هیبریدی نانوذرات اکسید منیزیم و واسطه‌های الکترونی دوگانه، با هدف تولید همزمان الکتریسیته و تثبیت کربن» توسط سپیده عابدی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، و دانیال ابراهیم‌نیا، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، برای نخستین‌بار در کشور به ثبت رسید. این اختراع با هدف توسعه فناوری‌های نوین در حوزه زیست‌فناوری انرژی طراحی و اجرا شده است. در این فناوری، سلول زیستی خورشیدی با بهره‌گیری از فرآیند فتوسنتز، امکان تولید همزمان انرژی الکتریکی و تثبیت دی‌اکسیدکربن را فراهم می‌کند. در این دستاورد، با استفاده از سامانه‌ای یکپارچه متشکل از میکروارگانیسم‌های فتوسنتزکننده، الکترود کربنی اصلاح‌شده و ترکیبی بهینه از نانوذرات و واسطه‌های الکترونی، عملکرد سلول و فرآیند انتقال الکترون در آن بهبود یافته است. نتایج آزمایش‌های انجام‌شده نیز افزایش عملکرد سلول، پایداری مناسب سامانه و قابلیت تولید همزمان برق و تثبیت کربن را نشان می‌دهد. این فناوری می‌تواند در مسیر توسعه فناوری‌های نوین تولید انرژی پاک، کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت فرآیند‌های زیستی و انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد. این اختراع در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

یک قاب عکس از رودریگز(یادداشت روز)

هیچی دیگه!(گفت و شنود)

بازی تکراری حجاب در پازل اسرائیلی

رزمایش ۳۱۳ هزار جان‌فدا در تهران به یاد ۳۱۳ یار امام زمان(عج)

ایران فقط تلافی نمی‌کند ابتکار عمل را به دست گرفته است

«قهرمان یعنی این!»

توهمات ترامپ با توافقات ایران، چین و روسیه فرو ریخت

افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت آمریکا و اروپا را به هم ریخت

دروغِ سیلو؛ مقدمه‌ای بر تسخیرِ حافظه و توجیهِ جنگ‌هایِ پیش‌دستانه

جنایات فیک‌نیوزهای فارسی‌زبان در جنگ