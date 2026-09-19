ساخت نخستین سلول زیستی خورشیدی داخلی در دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی با طراحی و ساخت نخستین سلول زیستی خورشیدی ثبت‌شده در کشور گامی تازه در توسعه فناوری‌های نوین انرژی پاک و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای برداشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اختراع «ساخت سلول زیستی خورشیدی (بایوفتوولتائیک) بهینه‌سازی‌شده با سیستم هیبریدی نانوذرات اکسید منیزیم و واسطه‌های الکترونی دوگانه، با هدف تولید همزمان الکتریسیته و تثبیت کربن» توسط سپیده عابدی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، و دانیال ابراهیم‌نیا، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، برای نخستین‌بار در کشور به ثبت رسید. این اختراع با هدف توسعه فناوری‌های نوین در حوزه زیست‌فناوری انرژی طراحی و اجرا شده است. در این فناوری، سلول زیستی خورشیدی با بهره‌گیری از فرآیند فتوسنتز، امکان تولید همزمان انرژی الکتریکی و تثبیت دی‌اکسیدکربن را فراهم می‌کند. در این دستاورد، با استفاده از سامانه‌ای یکپارچه متشکل از میکروارگانیسم‌های فتوسنتزکننده، الکترود کربنی اصلاح‌شده و ترکیبی بهینه از نانوذرات و واسطه‌های الکترونی، عملکرد سلول و فرآیند انتقال الکترون در آن بهبود یافته است. نتایج آزمایش‌های انجام‌شده نیز افزایش عملکرد سلول، پایداری مناسب سامانه و قابلیت تولید همزمان برق و تثبیت کربن را نشان می‌دهد. این فناوری می‌تواند در مسیر توسعه فناوری‌های نوین تولید انرژی پاک، کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت فرآیند‌های زیستی و انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد. این اختراع در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است.