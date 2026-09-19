مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران توضیحاتی درخصوص برگزاری مسابقه دوی ماراتن در پایتخت ارائه کرد.

صبح روز جمعه 27 شهریور مسابقه دوی ماراتن در دو بخش مردان و زنان در بوستان ولایت تهران برگزار شد؛ رویدادی که به‌واسطه انتشار برخی تصاویر، حاشیه‌هایی را به‌همراه داشت، عده‌ای از افراد و بانوان حاضر در این رویداد شئونات اسلامی را رعایت نکردند و شاهد برخی ناهنجاری‌ها بودیم.

حبیب ستوده‌نژاد مدیرکل ورزش و جوانان دراین‌باره گفت: مجوز لازم برای برگزاری این رویداد توسط شورای تأمین استان تهران صادر شده بود و به‌لحاظ قانونی هیچ مشکلی وجود نداشت، قبل از شروع رقابت از ورزشکاران تعهدنامه رعایت مسائل فنی، اخلاقی و شئونات اسلامی گرفته شده بود و مسئولیت این بخش نیز با خودِ ورزشکاران بود، پیش از مسابقه نیز نوعی سربند در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با ورزشکاران خاطی در این زمینه برخورد قانونی و انضباطی صورت می‌گیرد، ادامه داد: نزدیک به 95 درصد شرکت‌کنندگان مسائل را رعایت کردند و هیچ مشکلی وجود نداشت، اما شاید در بدبینانه‌ترین حالت، 5 درصد افراد در فضای دیگری حرکت می‌کردند که به آنها در طول مسیر تذکرات لازم داده می‌شد. عوامل اجرائی از سوی برگزارکننده و همچنین حراست در طول مسیر حضور داشتند و هر زمان که نیاز بود، تذکرات لازم را دادند و حتی از حضور برخی از آنها جلوگیری شد. ستوده‌نژاد عنوان کرد: زمان برگزاری این رویداد ورزشی از یک ماه قبل مشخص شده بود، در واقع این امکان وجود داشت که پس از مشخص شدن زمان رزمایش «جان‌فدای ایران»، زمان دوی ماراتن تغییر کند.