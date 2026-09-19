تیم ملی هندبال ایران در اولین مسابقه خود در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا مقابل کویت شکست خورد.

تیم‌های ملی هندبال ایران و هند در نخستین دیدار این رشته از بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا، صبح دیروز شنبه به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه 26 بر 24 به سود کویت به پایان رسید.

تیم ایران در نیمه نخست 15 بر 13 برنده شده ولی نیمه دوم را 9 بر 13 واگذار کرد تا در نهایت این دیدار با نتیجه 26 بر 24 شکست خورده باشد.

برنامه ادامه دیدارهای ایران در بازی‌های آسیایی به شرح زیر است:

دوشنبه 30 شهریور

ایران................................................... بحرین– ساعت ۹

سه‌شنبه 31 شهریور

ایران............................................کره‌جنوبی ساعت ۱۲

چهارشنبه اول مهر

ایران...................................... قزاقستان ساعت ۷ صبح