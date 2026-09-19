رژه کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی ۲۰۲۶
کاروان ورزش ایران در حالی در مراسم افتتاحیه بیستمین دوره بازیهای آسیایی رژه رفت که بانوان محجبه کشورمان حضور پررنگی در این بخش از مراسم داشتند.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی دیروز (شنبه ۲۸ شهریور) با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در ژاپن آغاز شد. رژه ورزشکاران کاروان ورزش کشورهای شرکتکننده در این دوره بازیها، بخش اصلی مراسم افتتاحیه بود که با رژه کاروان افغانستان آغاز شد و با رژه کاروان دیگر کشورها و از جمله ژاپن میزبان که بزرگترین کاروان را در رژه در اختیار داشت، ادامه پیدا کرد.
کاروان ورزش ایران که با نام «فرشتههای میناب» در بازیهای آسیایی حاضر شده است با حضور اصغر رحیمی سرپرست کاروان در مراسم افتتاحیه رژه رفت. فاضل اتراچالی کاپیتان تیم ملی کبدی و رکوردار ۵ دوره حضور در بازیهای آسیایی همراه با زهرا کیانی که ۲ مدال نقره بازیهای آسیایی جاکارتا و هانگژو را در کارنامه دارد، پرچمداران ایران در این مراسم بودند.