اخبار کوتاه از فوتبال
تیموریان از تیم ملی فوتبال جدا شد
مربی تیم ملی فوتبال ایران به همکاری خود با این تیم پایان داد. آندرانیک تیموریان مربی تیم ملی فوتبال ایران، از این تیم جدا شد و دیگر به عنوان مربی و دستیار امیر قلعهنویی همکاری نخواهد کرد. او فروردین ۱۴۰۲ به عنوان دستیار امیر قلعهنویی انتخاب شده بود. هنوز دلیل جدایی تیموریان از تیم ملی مشخص نشده است. جدایی آندرانیک تیموریان از تیم ملی در حالی رقم میخورد که این تیم به تازگی اولین اردوی آمادهسازی خود برای جام ملتهای آسیا را آغاز کرده و قرار است در دو بازی دوستانه به مصاف ازبکستان و روسیه برود.
نوری سرمربی صنعت نفت میماند
مدیر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از ادامه همکاری این باشگاه با سرمربی نفتیها خبر داد. بهنام سراج مدیر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در مورد بلاتکلیفی مدیریت و کادر فنی نفتیها گفت: وضعیت مدیریت باشگاه هنوز مشخص نیست، اما صرف نظر از اینکه چه شخصی بهعنوان مدیرعامل انتخاب میشود، محمد نوری به کار خود بهعنوان سرمربی ادامه میدهد.
هاشمیمقدم: ساپینتو بازیکن 200 هزار دلاری را ۵/۱ میلیون دلار غالب استقلال کرد
مهاجم پیشین استقلال به انتقاد از سرمربی سابق آبیها پرداخت و گفت که ساپینتو بیجهت قیمتها را بالا میبرد. امیر هاشمیمقدم در واکنش به صحبتهای اخیر ریکاردو ساپینتو مبنی بر اینکه مدیران استقلال در تلاش بودند «علی شجاعی بیکیفیت را به استقلال بیاورند» اظهار داشت: حساسیت شدیدی دارم که یک خارجی درباره فوتبالیست ایرانی با لحن نامناسب صحبت کند؛ خصوصاً مربیای که چیزی نمیداند. درباره موضوعی که ساپینتو صحبت میکند از من مشورت گرفته شده بود. ساپینتو گفته میخواستند علی شجاعی را به من تحمیل کنند و میخواهد با این کار انگشت اتهامش را به سمت این بازیکن بگیرد. وی افزود: شجاعی از باشگاهی میآمد که در جدول چهاردهم شده بود ولی آمارش به لحاظ گل و پاس گل فوقالعاده بود. در سطح بالا در تیمهایی مثل پرسپولیس و فولاد هم بازی کرده بود. برای منِ استقلالی از همه چیز مهمتر این است که بازیکن عشق و علاقه داشت که در استقلال بازی کند ولی ساپینتو جلوی این کار را گرفت؛ چون میخواست بازیکنِ خودش را بیاورد و بازیکن 200 هزار دلاری را تا یک میلیون و 500 هزار دلار غالب کند.
تمدید مرخصی بازیکنان خارجی استقلال
بازیکنان و مربی خارجی استقلال یک روز دیرتر به تمرینات این تیم اضافه خواهند شد. تمرینات استقلال پس از ۵ روز تعطیلی از امروز برای حضور در ادامه رقابتهای لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا آغاز خواهد شد اما با هماهنگی کادر فنی بازیکنان خارجی آبیپوشان یک روز دیرتر به تمرینات اضافه خواهند شد. تیم فوتبال استقلال در هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر روز پنجشنبه ۱۶ مهر ماه در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف تراکتور خواهد رفت.
آسانی باز هم به تیم ملی آلبانی دعوت نشد
تیم ملی فوتبال آلبانی باید در لیگ ملتهای اروپا رو در روی حریفان خود قرار گیرد و از این رو سرمربی این تیم لیست نفرات دعوت شده به اردوی آمادهسازی را اعلام کرد که همانند اردوی گذشته نام یاسر آسانی وینگر گلزن و بهترین بازیکن تیم فوتبال استقلال ایران در آن دیده نمیشود. رولاندو ماران سرمربی تیم ملی فوتبال آلبانی، فهرست ۲۹ بازیکن دعوتشده به اردوی این تیم برای چهار دیدار لیگ ملتهای اروپا را اعلام کرد؛ فهرستی که در آن دو بازیکن برای نخستین بار به تیم ملی دعوت شدهاند و چند بازیکن نیز پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به جمع ملیپوشان بازگشتهاند. تیم ملی آلبانی رقابتهای جدید خود در لیگ ملتهای اروپا را با چهار دیدار برابر بلاروس، فنلاند و سنمارینو آغاز خواهد کرد که دو مسابقه از این چهار دیدار مقابل سنمارینو برگزار میشود.
جهانبخش در آستانه انتقال به فجرسپاسی؟
علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی فوتبال و حال حاضر اکسلسیور هلند، با اعلام سازمان نظام وظیفه به عنوان بازیکن سرباز معرفی شده است و در زمان بازگشت به ایران فقط میتواند برای فجرسپاسی به میدان برود. حاتم احمدی، مدیرعامل تیم فجرسپاسی گفت: استعلامات لازم را جهت جذب جهانبخش کسب کردهایم و این بازیکن جهت گذراندن خدمت سربازی خود قطعا باید راهی فجرسپاسی شود. پیش از این علیرضا بیرانوند هم با اعلام نظام وظیفه بازیکن سرباز اعلام شد و به فجر خواهد پیوست.