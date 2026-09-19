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کد خبر: ۳۳۸۳۲۷
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۴
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یادی از سردار شهید مجید زین‌الدین

نوری در سایه برادر!(حدیث دشت عشق)

سردار شهید مجید زین‌الدین، مسئول اطلاعات عملیات تیپ ۲ لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) قم و برادر سرلشکر شهید مهدی زین‌الدین، هفتم شهریور سال ۱۳۴۳ در تهران دیده به جهان گشود. از دوران نوجوانی همراه با برادرش به مبارزه علیه رژیم پهلوی پرداخت و پس از آغاز جنگ تحمیلی نیز به میدان نبرد شتافت. پس از آن به عضویت سپاه پاسداران در لشکر ۱۷ علی‌ابن‌ابی‌طالب(ع) قم که برادرش مهدی فرماندهی آن را به‌عهده داشت درآمد و به‌واسطه آن جوش‌وخروش و استعدادی که در وی بود، به‌سرعت مراحل کمال را در ابعاد مختلف خصوصاً در بعد رزمی طی کرد و در قسمت اطلاعات و عملیات مشغول فعالیت شده و در لشکر ۱۷ مسئولیت فرماندهی یکی از تیپ‌ها را به‌عهده گرفت.  تا این‌که ۲۷ آبان سال ۱۳۶۳ درحالی‌که مسئولیت اطلاعات و عملیات تیپ ۲ لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) را برعهده داشت، همراه با برادرش که فرمانده آن لشکر بود، در منطقه دارساوین بر اثر کمین ضدّانقلاب به شهادت رسید. پیکر پاکشان در گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر(ع) قم آرام گرفت. مجید ۱۵ ساله بود که آقامهدی او را با خودش به جبهه برد. از فعالیت‌های آقامهدی زیاد شنیده می‌شد اما از مجید نه. انگار که در ابرها زندگی می‌کرد که هیچ اسمی از او نیست. هیچ‌وقت حاضر نشده از او فیلم و مصاحبه‌ای بگیرند. با اینکه در اطلاعات لشکر و دائم در جبهه بود، از این پنج سال جبهه مجید، جز رنگین‌کمانی کمرنگ چیزی باقی نمانده است. مجید دلش می‌خواست بی‌نام و خالصانه باشد که همین‌طور هم شد.

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